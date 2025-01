Bankrotą skelbia dar vienas elektromobilių startuolis: vadovas kaltinamas „ištaškęs“ įmonės pinigus

Bankrotą paskelbusių elektromobilių startuolių sąrašas toliau ilgėja. Vien pernai iš elektromobilių gamybos verslo pasitraukė Nyderlanduose įsikūrusi „Lightyear“ ir amerikiečių „Fisker“, o dabar jų gretas papildė dar vienas JAV veikęs startuolis – „Canoo“.

2017 m. įkurta kaip „Evelozcity“, įmonė siekė įsitvirtinti elektrinių komercinių transporto priemonių rinkoje. 2019 m. ji buvo pervadinta į „Canoo“ ir netrukus pristatė „MPDV“ („Multi-Purpose Delivery Vehicle“) modelių liniją.

Bendrovė sulaukė dėmesio dėl galimo bendradarbiavimo su „Hyundai“ bei spekuliacijų apie galimą įsitraukimą į slaptą „Apple“ projektą „Project Titan“, kuriame buvo kuriami autonominiai automobiliai. Tačiau viskas pakrypo kita linkme.

„Canoo“ nutraukė bendradarbiavimą su „Hyundai“, o gandai apie „Apple“ projektą taip ir nepasitvirtino. Įmonę pradėjo persekioti neapibrėžtumas dėl gamybos vietos, finansiniai sunkumai bei teisiniai ginčai su buvusiais vadovais, kurie buvo kaltinami pramoniniu šnipinėjimu konkurentų naudai.

Lūkesčių nepateisino

2023 m. „Canoo“ pagamino pirmąsias 22 elektrines transporto priemones, tačiau bendrovės veiklą temdė įtartini finansiniai sprendimai. Skelbta, kad generalinis direktorius Tony Aquila privačioms kelionėms ir paslaugoms išleido sumą, keturis kartus viršijančią įmonės pajamas.

Skaičiai kalbėjo patys už save – per pirmuosius devynis 2024 m. mėnesius „Canoo“ patyrė 165 mln. dolerių grynąjį nuostolį, o per tą patį 2023 m. laikotarpį ši suma siekė 204 mln. dolerių. Pajamos buvo menkos – vos 1,5 mln. dolerių per tris ketvirčius.

2023 m. bendrovė atleido 23 proc. darbuotojų, o planuota finansinė injekcija neįvyko. Sausį „Canoo“ pranešė, kad derybos su investuotojais žlugo, todėl sausio 19 d. oficialiai paskelbė bankrotą ir sustabdė veiklą visuose gamybos padaliniuose.

Vadovas neslėpė nusivylimo

„Canoo“ generalinis direktorius ir vienas didžiausių jos investuotojų Tony Aquila neslėpė nusivylimo: „Esame labai nusivylę tokia įvykių eiga. Norime padėkoti NASA, JAV gynybos departamentui, šalies pašto tarnybai, Oklahomos valstijai ir „Walmart“ už pasitikėjimą mūsų produktais ir vizija.“

Dabar Canoo laukia teismo prižiūrima likvidacija – įmonės turtas bus parduodamas siekiant padengti skolas. Tuo tarpu „Hyundai“ ir „Kia“, su kuriomis „Canoo“ anksčiau buvo siejama, ruošiasi naujos kartos elektrinių komercinių transporto priemonių pristatymui.