  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Automobilių entuziastai klasikinį „Ford Mustang“ pavertė superautomobiliu

2025-11-10 15:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 15:05

Las Vegase vykstančioje modifikuotų automobilių parodoje SEMA, „Ringbrothers“ dirbtuvių specialistai vėl pakėlė kartelę. Bendrovės atstovai pristatė „Kingpin“ vardu pavadintą projektą, kuris po klasikine išvaizda slepia visiškai šiuolaikinio superautomobilio technologijas.

„Ring Brothers“ modifikuotas „Ford Mustang“ (nuotr. gamintojo)
21

0

Šio restauruoto ir modernizuoto projekto širdis – „Wegener Motorsports“ specialistų modifikuotas 5,0 litrų „Coyote“ V8 variklis, sujungtas su „Whipple“ mechaniniu kompresoriumi.

Projekto pagrindu tapo ne originali „Mustang“ platforma, o specializuota „Roadster Shop“ vamzdinė važiuoklė.

Tai leido inžinieriams atsisakyti archajiškos standžios galinės ašies ir sumontuoti visiškai nepriklausomą galinę pakabą su reguliuojamais „Fox“ amortizatoriais bei „Corvette C6“ stabilizatoriais.

Į šią modernią bazę buvo integruotas „Wegener Motorsports“ paruoštas 5,0 litrų „Coyote“ V8 variklis, kuriam papildomos galios suteikia „Whipple“ mechaninis kompresorius.

Bendra jėgainės galia viršija 800 AG, o visa ši jėga į galinius ratus perduodama per specialiai sustiprintą 6 laipsnių mechaninę „Bowler“ pavarų dėžę ir „Flowmaster“ nerūdijančio plieno išmetimo sistemą.

Siekdami suderinti klasikines linijas su modernia važiuokle, „Ringbrothers“ specialistai visiškai perdarė originalų kėbulą. Jis buvo praplatintas (5 cm priekyje ir 9 cm gale) ir struktūriškai integruotas su naujuoju vamzdiniu rėmu, paverčiant viską vientisa laikančiąja konstrukcija. Variklio gaubtas, difuzorius ir aptakai pagaminti iš anglies pluošto.

Po 19 colių (priekyje) ir 20 colių (gale) ratlankiais slepiasi galingi „Brembo“ stabdžiai (6 stūmokliai priekyje, 4 gale). Sukibimą su keliu užtikrina itin plačios „Michelin Pilot Sport 4S“ padangos (345/30 gale).

Salone taip pat derinama klasika su modernumu. Nors didžioji dalis salono apdailos detalių yra apsiūtos oda, prietaisų skydelis pakeistas skaitmeniniu (imituojančiu analoginį), o vairas pagamintas iš anglies pluošto.

„Ringbrothers“ teigia, kad šiam unikalaus kliento užsakymui prireikė apie 5500 darbo valandų. Kaina, kaip įprasta tokiems projektams, nėra atskleidžiama.

