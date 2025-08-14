„Audi“ stebisi vieno modelio populiarumu: paklausa pranoksta lūkesčius

Įprastai, artėjant modelio gamybos pabaigai, paklausa ima slūgti, tačiau tai negalioja galingiausiam „Audi“ markės šeimos automobiliui. Priešingai – kompanijos atstovė teigia, kad per pirmuosius šių metų šešis mėnesius susidomėjimas RS6 dar niekada nebuvo toks didelis.
„Automobilwoche“ leidiniu „Audi“ atskleidė, kad „RS6 Avant“ fiksavo rekordinį pirmojo pusmečio užsakymų skaičių.
Pardavimų ir rinkodaros atstovė Alina Seysen teigė, kad šio universalo populiarumas smarkiai padidino bendrą „Audi Sport“ padalinio paklausą.
Iki birželio pabaigos „Audi Sport“ užsakymų skaičius išaugo 41 procentu, palyginti su 2024 metų pirmuoju pusmečiu.
Reikėtų patikslinti, kad „Audi Sport“ padalinį sudaro tik RS serijos modeliai, o tai reiškia, kad tokie modeliai kaip „Audi S3“ ar „Audi S5“ nėra įtraukiami į „Audi Sport“ padalinio pardavimų statistiką.
Nors anksčiau „Audi RS6“ buvo gaminamas ir sedano kėbulu, pastarąjį dešimtmetį (nuo C7 kartos) šis modelis tapo išskirtinai „Avant“ universalu. Būtent šios, dabartinės C8 kartos, versijos fenomenali sėkmė ir yra analizuojama, nepaisant to, kad jos gamyba artėja prie pabaigos.
Tad kodėl šis galingas universalas yra toks populiarus taip vėlai savo gyvavimo cikle? Manoma, kad tai lemia keletas esminių veiksnių.
Pirma, susidarė palanki situacija konkurentų stovykloje. Ilgametis varžovas „Mercedes-AMG“ dar nėra išleidęs naujos kartos „E63 Estate“ modelio, o BMW sprendimas naująjį „M5 Touring“ aprūpinti sunkia įkraunamo hibrido sistema atbaidė dalį pirkėjų, ieškančių tradiciškesnės V8 patirties.
Antra, susidomėjimą skatina paties modelio ateitis. „Audi“ jau oficialiai patvirtino, kad ir naujosios kartos „RS6 Avant“ (C9) turės hibridinę pavarą. Tai dalį entuziastų verčia skubėti įsigyti dabartinę versiją kaip paskutinę galimybę turėti, jų manymu, technologiškai paprastesnį ir geresnį modelį, kol jo nepakeitė sudėtingesnis įpėdinis.
Galiausiai, argumentą apie siekį įsigyti automobilį tik su vidaus degimo varikliu šiek tiek komplikuoja faktas, kad ir dabartinis RS6 jau naudoja švelniojo hibrido (angl. mild-hybrid) sistemą. Tačiau, palyginti su būsima sunkia įkraunamo hibrido sistema, daugeliui pirkėjų tai atrodo priimtinas kompromisas.
