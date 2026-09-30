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TV3 naujienos > Automanas > Bandymų trasa

„Aš galvojau, kad bus daug blogiau“: įsėdę į „Cupra Terramar“ nepatikėjo savo akimis

2026-09-30 21:34 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-30 21:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Cupra Formentor“ jau spėjo tapti vienu geriausiai atpažįstamų šios markės modelių, tačiau dabar modelių gamoje atsirado didesnis ir praktiškesnis giminaitis – „Cupra Terramar“.

Cupra Formentor“ jau spėjo tapti vienu geriausiai atpažįstamų šios markės modelių, tačiau dabar modelių gamoje atsirado didesnis ir praktiškesnis giminaitis – „Cupra Terramar“.

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Laidos „Gazas Dugnas“ vedėjai nusprendė išsiaiškinti, ar tai yra tiesiog išpūstas „Formentor“, ar visgi unikalus automobilis, galintis rimtai pakonkuruoti su populiariuoju „Volkswagen Tiguan“?

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Gazas Dugnas“ reportažas apie „Cupra Terramar“

Iš pirmo žvilgsnio techniniai skirtumai neatrodo milžiniški. „Terramar“ ratų bazė yra visiškai tokia pati, kaip ir mažesniojo „Formentor“, tačiau kėbulas ilgesnis, aukštesnis ir turi didesnę prošvaisą. Būtent šie pakeitimai, pasak laidos apžvalgininkų, iš esmės keičia automobilio charakterį.

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„Tai yra tiesiog šiek tiek didesnis „Formentor“ ir „Cupra“ atsakas „Tiguan“ modeliui“, – laidoje konstatavo vedėjai, netrukus atradę ir gerokai daugiau skirtumų.

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Pirmasis rimtas netikėtumas bandytojų laukė įsėdus į automobilio saloną. Priekyje „Terramar“ dėl aukštesnės stogo linijos iš karto pasirodė erdvesnis, tačiau didžiausias kontrastas išryškėjo persėdus ant galinės sėdynės.

„Aš galvojau, kad bus daug blogiau. Mane nustebino, kad automobilis, turėdamas tokią pačią ratų bazę kaip mažesnysis brolis, gali pasiūlyti ženkliai daugiau vietos gale“, – stebėjosi laidos vedėjas.

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Pasak jo, du aukštesni suaugusieji čia telpa be jokių problemų, o pats automobilis išlaiko puikų balansą: jis išlieka kompaktiškas ir nevargina miesto spūstyse, bet visiškai nebekelia to ankštumo jausmo, kuriuo kartais skundžiasi „Formentor“ keleiviai.

Silpniausias variklis pasirodė visai ne silpnas

Laidoje bandytame automobilyje sumontuotas 1,5 litro benzininis variklis, išvystantis 150 AG. Nors šis parametras sportiškai atrodančiame krosoveryje iš pradžių gali kelti abejonių, apžvalgininkai greitai pripažino, kad kasdieniam naudojimui galios per akis.

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„Kaip 1,5 litro silpniausia versija, man jis visai neatrodo silpniausias. Neatrodo, kad būtum kažkaip nubaustas“, – dinamiką įvertino laidos kūrėjai.

Apetitas degalams irgi nenuvylė. Vidutinės degalų sąnaudos bandymo metu siekė apie 7,9 l/100 km, o pilnu baku galima nesunkiai nuvažiuoti maždaug 700 kilometrų.

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Vis dėlto, pats didžiausias skirtumas tarp dviejų „Cupra“ modelių išryškėjo išvažiavus į gatves. „Formentor“ vedėjų akyse vis dar išlieka labai smagus ir sportiškas automobilis, ypač jei kalbame apie pačias galingiausias VZ versijas. Tačiau suporavus jį su silpnesniais varikliais, standi pakaba ir prastesnė garso izoliacija ilgose kelionėse pradeda varginti.

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„Važiuodamas jautiesi sportiškame automobilyje, kuris važiuoja patogiai. „Cupra“ pavyko šitą suderinti“, – teigė vedėjai. 

Išsamesnę „Cupra Terramar“ apžvalgą žiūrėkite „Gazas-Dugnas“ reportaže, o naujausius epizodus galite žiūrėti kiekvieną šeštadienį 10:30 per TV6.

VISĄ „Gazas-Dugnas“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

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