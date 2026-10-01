„Alfa Romeo“ pristatė vienetinį modelį: visas dėmesys – anglies pluošto kėbului

Italai pristatė „Perla Nera“ – pagal individualų kliento užsakymą sukurtą egzempliorių, kurio išorėje dominuoja juoda spalva ir matinis anglies pluoštas.
Gamintojas teigia, kad pirkėjas norėjo, kad automobilio išorėje neliktų jokių ryškių akcentų. Ratlankiai nudažyti juodai, atsisakyta beveik visų išorinių užrašų ir ženklelių, o paliktos tik „Alfa Romeo“ emblemos.
Svarbiausiu akcentu tapo pats kėbulas. Anglies pluoštas nebuvo uždažytas – jo struktūra palikta matoma ir padengta matine apsaugine danga.
Gaminant automobilį buvo kruopščiai derinama net anglies pluošto pynės kryptis. Atskirų kėbulo detalių pluoštas sudėtas taip, kad raštas sektų kėbulo linijas ir pabrėžtų jų formas. Dėl to anglies pluoštas čia yra ne tik lengva ir tvirta konstrukcinė medžiaga, bet ir viena svarbiausių automobilio išvaizdos detalių.
Juoda spalva vyrauja ir salone. Anglies pluošto elementai derinami su juoda „Alcantara“, o vairuotojo sėdynė pagaminta pagal individualų užsakymą. Jos apmušalų raštas atkartotas durų apdailoje ir slenksčiuose, o keliose salono vietose įkomponuoti „Perla Nera“ užrašai.
Išvaizda pasikeitė, techninė dalis – ne
Išskirtinė išvaizda techninės dalies nepakeitė. „Perla Nera“ montuojamas 3,0 litro V6 benzininis variklis su dviem turbokompresoriais, išvystantis 630 AG.
Jis suporuotas su 8 laipsnių dviejų sankabų automatine pavarų dėže, o visa galia perduodama galiniams ratams. Iki 100 km/val. automobilis įsibėgėja greičiau nei per 3 sekundes ir gali pasiekti 333 km/val. greitį.
„Alfa Romeo“ iš viso pagamins tik 33 šio modelio egzempliorius. Kiekvienas jų surenkamas rankomis, o būsimi savininkai gali pasirinkti daugybę individualių apdailos sprendimų.
Kiek kainavo šis automobilis, „Alfa Romeo“ neatskleidžia, tačiau įvairūs šaltiniai skelbia, kad įprasto „33 Stradale“ kaina prasideda maždaug nuo 3 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!