Apie skyrybas R. Lindsay prabilo lapkričio 20 dieną, penktadienį, viešėdama laidoje „Good Night with Ben Gleib“, rašo „People“.
Nors moteris neatskleidė, kas lėmė santykių pabaigą, ji leido suprasti, kad ateityje susitaikymo galimybės neatmeta.
„Mums tiesiog nepavyko. Tiesiog nepavyko, tačiau mes labai gerbiame vienas kitą. Galbūt kada nors vėl būsime kartu. Tiesiog dabar tam netinkamas metas“, – kalbėjo ji.
Laidos vedėjui Benui Gleibui pajuokavus, kad R. Lindsay galėtų tapti įkvėpimu kitam W. Joneso albumui, televizijos žvaigždė atskleidė, kad jiedu ir toliau palaiko ryšį.
„Mūsų santykiai geri. Tiesiog dabar netinkamas metas. Apie jį galiu pasakyti tik gerus žodžius. Jis tikrai ypatingas žmogus“, – teigė moteris.
Apie skyrybas prabilo pirmą kartą
Kalbos apie R. Lindsay ir W. Joneso romaną pirmą kartą pasklido 2024 metų gruodį. Pora pirmą kartą viešai kartu pasirodė 2025 metų vasarį.
Paskutinį kartą jiedu viešumoje kartu buvo pastebėti 2026 metų gegužę, ketvirtajame kasmetiniame renginyje „Filipino Forces Feast & Fiesta“.
Naujausiame interviu R. Lindsay patvirtino, kad skyrybos įvyko visai neseniai.
Įdomu tai, kad spalio 15 dieną W. Jonesas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota R. Lindsay.
Prie jo atlikėjas rašė: „Kas nors pasakykite Rachel Lindsay, kad vėl noriu būti jos vyru... Cha cha, beje, šiam vaizdo įrašui jau dveji metai.“
Primename, kad anksčiau R. Lindsay buvo ištekėjusi už Bryano Abasolo, su kuriuo susipažino 2017 metais, dalyvaudama realybės šou „The Bachelorette“.
Pora susituokė 2019 metais, tačiau 2024 metų sausį B. Abasolo pateikė prašymą nutraukti santuoką
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