Kaip praneša leidinys „Entertainment Weekly“, 38-erių Z. Mamet ir 43-ejų E. Jonigkeitas nutraukė santykius. Žinią leidiniui „People“ patvirtino šaltinis.
Meilė užsimezgė teatro scenoje
Z. Mamet ir E. Jonigkeitas susipažino vaidindami spektaklyje „Really, Really“, kuris buvo rodomas už Brodvėjaus ribų. Po trejų metų draugystės pora susituokė per privačią ceremoniją Niujorko Hadsono upės slėnyje.
2017 metais televizijos laidoje, kurią vedė Harry Connickas jaunesnysis, aktorė atvirai papasakojo apie jų pažinties pradžią.
Pasak jos, įsimylėjėliai vienas kitam simpatiją pajuto labai greitai, tačiau nusprendė santykius kurį laiką slėpti nuo kitų spektaklio aktorių.
„Susipažinome vaidindami spektaklyje, tad tai buvo savotiškas romanas filmavimo aikštelėje. Įsimylėjome beveik iš karto, tačiau kartu vaidino dar septyni mūsų amžiaus žmonės, o grimo kambariai buvo maži ir sujungti vienas su kitu. Nenorėjome, kad kas nors kištųsi į užsimezgusius santykius, todėl nusprendėme juos laikyti paslaptyje“, – pasakojo Z. Mamet.
Aktorė atskleidė, kad visą spektaklio rodymo laikotarpį jie slapta susitikinėjo.
„Tai buvo sunku, bet kartu labai smagu. Buvo labai romantiška“, – prisiminė ji.
Z. Mamet labiausiai išgarsėjo vaidmeniu HBO seriale „Girls“. Neseniai ji ir kiti šio projekto aktoriai sulaukė dėmesio po žinios, kad serialas sugrįš su penkių dalių specialiuoju sezonu.
Tuo metu E. Jonigkeitas taip pat pasirodė seriale „Girls“, o tarp kitų jo darbų – filmai „Iksmenai: Praėjusios ateities dienos“ ir „Bone Tomahawk“.