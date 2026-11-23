Norvegų atlikėjas prisipažino, kad pirmą kartą išgirdęs diagnozę baiminosi, jog daugiau niekada nebegalės koncertuoti. Dabar jis atskleidė, kad vienas sunkiausių ligos padarinių – jausmas, jog pamažu praranda save, rašė Express.
M. Harket Parkinsono liga buvo diagnozuota 2022 metais, tačiau apie savo sveikatos būklę viešai jis prabilo tik po trejų metų.
Prabilo apie sunkiausius išgyvenimus
Atlikėjas pasakojo, kad gydytojai įtarė, jog Parkinsono liga jis galėjo sirgti net 30 metų, kol ši galiausiai buvo nustatyta.
Pirmą kartą į medikus muzikantas kreipėsi pastebėjęs neįprastus pokyčius – jam tapo sunkiau suimti dantų šepetėlį.
Dabar garsiosios dainos „Take On Me“ atlikėjas pripažįsta, kad liga vis labiau apsunkina jo kasdienybę.
Anksčiau žurnalui „Sunday Telegraph Magazine“ duotame interviu M. Harket atvirai kalbėjo apie emocinius sunkumus, kuriuos sukelia liga.
„Kartais staiga pradedu verkti ir negaliu sustoti arba imu juoktis, tačiau tai nesu aš. Šios emocijos neatrodo kaip mano. Tai labai sunku – jausti, kad prarandi save“, – pasakojo muzikantas.
Parkinsono liga – progresuojanti neurologinė liga, paveikianti žmogaus judesius, taip pat galinti sukelti nuotaikos, miego ir jutimų sutrikimų.
Liga galėjo prasidėti prieš 30 metų
Pasak M. Harket, gydytojai jam paaiškino, kad pirmieji ligos požymiai galėjo atsirasti gerokai anksčiau, nei buvo nustatyta diagnozė.
„Jie sakė, kad tikriausiai šia liga sirgau jau 30 metų.
Pagrindiniai požymiai buvo, tačiau mano smegenys juos kompensavo kitomis savo dalimis. Šiuo metu yra daugybė žmonių, kurie gyvena sirgdami Parkinsono liga ir apie tai net nežino.
Paprastai apie ligą sužinoma tada, kai smegenų būklės blogėjimas pasiekia kritinę ribą“, – aiškino atlikėjas.
2024 metais M. Harket buvo atliktos neurochirurginės procedūros, kurių metu abiejose smegenų pusėse jam buvo implantuoti elektrodai.
Procedūros buvo atliktos Mayo klinikoje Floridoje. Po jų daugelis fizinių ligos simptomų iš pradžių beveik visiškai išnyko.
Muzikantui taip pat skiriamas vaistas „Produodopa“, kuris į organizmą leidžiamas naudojant specialią pompą.
Nors atlikėjas vis dar gali vairuoti savo laivą, jį neramina ateitis ir klausimas, kiek dar laiko galės dainuoti.
Baiminasi, kad nebegalės dainuoti
M. Harket neslepia, kad vienas didžiausių jo išgyvenimų yra susijęs su balsu ir muzikine karjera.
Atlikėjas taip pat baiminasi, kad kai kurios dar neišleistos jo dainos gali taip ir nepasiekti ištikimų gerbėjų.
„Problemos su mano balsu yra viena iš daugelio priežasčių, dėl kurių nesu tikras dėl savo kūrybinės ateities“, – anksčiau teigė jis.
Muzikantas pripažino, kad pasikeitė ir jo paties santykis su dainavimu.
„Aš nejaučiu noro dainuoti, o man tai yra ženklas“, – atviravo M. Harket.
Prisiminė pasaulinės šlovės pradžią
Nepaisant šiandien patiriamų sveikatos sunkumų, M. Harket iki šiol prisimena laikus, kai devintajame dešimtmetyje grupė „A-ha“ sulaukė pasaulinės šlovės.
Didžiausiu grupės proveržiu tapo 1985 metais išleista daina „Take On Me“, kurios vaizdo klipas „YouTube“ platformoje jau sulaukė daugiau nei 1,6 milijardo peržiūrų.
Anksčiau leidiniui „The Big Issue“ atlikėjas pasakojo, kad visada tikėjo grupės sėkme.
„Aš žinojau, kad visa tai įvyks. Tai buvo labiau žinojimas nei pasitikėjimas savimi. Ne svajonė. Ne viltis. Tai buvo tarsi faktas. Ir žinojau, kad turėsiu su tuo susitvarkyti geriausiai, kaip tik galiu.
Kai Amerikoje pasiekėme pirmąją vietą, visi mus sveikino. Mes pasiekėme savo tikslą. Tačiau labai aiškiai prisimenu, kad mums patiems atrodė, jog tik priėjome pradžios tašką. Toks buvo jausmas – dabar viskas prasideda.
Nes žinojau, kokį potencialą turi mūsų trijulė ir kokia yra grupės dvasia. Taip pat žinojau, kad mūsų dar laukia daugybė dainų, kurios turės vieną bendrą bruožą – tą pačią grupės dvasią“, – prisiminimais dalijosi M. Harket.
Grupė „A-ha“ išgarsėjo tokiais kūriniais kaip „Take On Me“, „Summer Moved On“ ir „Stay On These Roads“.
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