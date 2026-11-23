Purple Disco Machine daugiau nei dešimtmetį jungia disco, house ir funk skambesį, įkvėpimo semdamasis tiek iš šių žanrų klasikos, tiek iš šiuolaikinės klubinės muzikos. Dėmesį atlikėjas atkreipė singlu „My House“, o 2017 m. išleistas debiutinis albumas „Soulmatic“ tapo svarbiu jo tarptautinės karjeros lūžiu, rašoma pranešime spaudai.
Vėlesni albumai „Exotica“ ir „Paradise“ klausytojams pristatė tokius hitus kaip „Hypnotized“ su Sophie and the Giants, „Fireworks“ su Moss Kena, „Dopamine“ su EYLR, „In the Dark“ ir kartu su Kungs bei Julianu Perretta įrašytą „Substitution“. Purple Disco Machine kūrinių katalogas jau perkopė 3 milijardus perklausų.
Prodiuserio darbų sąraše taip pat – Dua Lipos, Lady Gagos, Eltono Johno ir kitų pasaulinio garso atlikėjų kūrinių remiksai. Jis pelnė „Grammy“ apdovanojimą už Lizzo dainos „About Damn Time“ remiksą.
Ketvirtasis Purple Disco Machine studijinis albumas „Cosmotropia“ bus išleistas 2027 m. balandžio 30 d. Jo skambesį įkvėpė aštuntojo ir devintojo dešimtmečių cosmic disco bei space rock muzika. Tarp didžiausią įtaką albumui padariusių kūrėjų T. Piontekas mini „Pink Floyd“, Alaną Parsonsą, Jeaną-Michelį Jarre’ą, Vangelį ir „Kraftwerk“.
2027-ųjų rudenį atlikėjas leisis į albumui skirtą „Cosmotropia“ turą po Europą. Vilniaus koncertas taps viena iš jo stotelių, o naujoji programa bus pristatyta gyvai su visa muzikantų grupe, vokalistais ir šokėjais.
Išankstinė „Cosmotropia“ turo bilietų prekyba Purple Disco Machine gerbėjams prasidės 2026 m. lapkričio 24 d., antradienį, 13 val. Vieša prekyba „Bilietai.lt“ sistemoje startuos lapkričio 25 d., trečiadienį, 13 val. Purple Disco Machine koncertas vyks 2027 m. spalio 21 d. Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje.
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