„Medis ir jo šakos nutraukė laidus, todėl salė liko be elektros. Užgeso visos šviesos ir nutilo muzika. Koncertas nevyko apie valandą, bet vėliau jį pratęsėme. Esame labai dėkingi vietos bendruomenei ir energetikams, skubiai atvykusiems į įvykio vietą“, – pasakoja „Popkultūros“ atlikėjas Emilis Lingė.
Sutrikdė koncertą
Kad pasirodymas galėtų kuo greičiau atsinaujinti, į įvykio vietą pirmiausia buvo operatyviai pristatytas galingas generatorius, o vėliau gedimą iš esmės taisyti pradėjo atvykusi ESO brigada.
Nors tokios techninės kliūtys paprastai priverčia renginius nutraukti ar perkelti, o žmones – išsiskirstyti, dueto nariai sako, kad ši netikėta pertrauka tapo vienu šilčiausių vakaro momentų. Gerbėjai nesiskirstė, o tamsą prasklaidė šiltas bendravimas.
„Iš pradžių buvo netikėta – stovi scenoje, dainuoji, ir staiga visiška tyla bei tamsa. Bet labiausiai sužavėjo žmonių reakcija: niekas nepuolė skirstytis ar pykti, priešingai – visi juokavo, bendravo, įsijungė telefonų žibintuvėlius.
Ta valanda prabėgo akimirksniu ir netgi savotiškai mus suartino. Kai elektra pagaliau vėl atsirado, energija salėje buvo dviguba – atrodė, kad dainuojame nebe klausytojams, o seniems geriems bičiuliams“, – įspūdžiais dalijasi „Popkultūros“ narys Valdas Kabutavičius.
Pajungus generatorių, pasirodymas sėkmingai tęsėsi toliau, o atlikėjai juokauja, kad šį pirmąjį žiemišką išbandymą Tauragės rajone prisimins ilgai.