Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai iš antradienį San Paulo mieste, Brazilijoje, vykusio M. Carey koncerto. Jame dainininkė atliko savo 1995 metų hitą „Fantasy“, rašo PageSix.
Auksine blizgučiais puošta suknele vilkėjusi atlikėja scenoje judėjo nedaug. Vienas iš šokėjų jai padėjo nueiti į scenos vidurį, o vėliau keturi šokėjai apsupo dainininkę ir padėjo jai atsilošti bei pakelti koją.
Gerbėjai pastebėjo, kad be šokėjų pagalbos M. Carey beveik nejudėjo. Toks pasirodymas sukėlė klausimų, ar atlikėja nesusiduria su sveikatos problemomis.
Gerbėjai neslėpė susirūpinimo
Internete pasirodžius koncertų vaizdo įrašams, socialinių tinklų vartotojai ėmė aktyviai diskutuoti apie dainininkės būklę. Kai kurie ragino žvaigždę daugiau ilsėtis ar net pagalvoti apie karjeros pabaigą.
„Tai liūdna... Pailsėk arba baik karjerą ir susitelk į save, mergyt“, – komentavo vienas gerbėjas.
„Jai tik 57 metai. Kodėl ji elgiasi taip, lyg jai būtų 80?“ – stebėjosi kitas.
„Vien tai, kad jai reikia tokios pagalbos ir bandoma sudaryti įspūdį, jog tai yra pasirodymo dalis, daug ką pasako. Akivaizdu, kad kažkas negerai“, – rašė trečias internautas.
Kiti žiūrovai kritikavo ne tik atlikėjos judesius, bet ir patį pasirodymą.
„Noriu atgauti pinigus, nors net nebuvau ten. Ji dainavo pagal fonogramą. Ji kaip robotas“, – piktinosi vienas komentatorius.
„Jeigu pažiūrėsite kitus naujausius Mariah vaizdo įrašus, pastebėsite, kad, regis, kažkas su ja negerai“, – svarstė kitas.
Nerimą sukėlė ir ankstesni vaizdo įrašai
Tai ne pirmas kartas, kai pastarosiomis dienomis M. Carey gerbėjai sunerimo dėl jos savijautos.
Praėjusią savaitę internete išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip atlikėja Brazilijoje eina pasitikti savo gerbėjų.
Viename iš įrašų matyti, kad auksinę trumpą suknelę ir aukštakulnius ilgaaulius avinti dainininkė eidama laikosi už ją lydinčios moters rankos. Tokie vaizdai paskatino naujas diskusijas apie galimus atlikėjos judėjimo sunkumus.
Pati M. Carey viešai nekomentavo gerbėjų susirūpinimo. Vis dėlto kitą dieną po pasirodžiusių vaizdo įrašų ji pakeitė savo įprastą avalynę – vietoj aukštakulnių pasirinko patogesnius „Gucci“ prekės ženklo mokasinus.
Kol kas nėra žinoma, ar tokį sprendimą lėmė savijauta, ar tiesiog noras jaustis patogiau.
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