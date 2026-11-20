Nepraleiskite progos nemokamai išgirsti Radži.
Džiugi žinia
Apie atlikėjo koncertą paskelbta socialiniame tinkle, kuriame atskleista daugiau detalių apie laukiamą renginį.
„SUŽIONYSE ĮSIŽIEBS KALĖDŲ EGLUTĖ!
Kviečiame visus – ir didelius, ir mažus – į stebuklingą Kalėdų eglutės įžiebimo šventę!
Gruodžio 4 d.
17.00 val.
Sužionių centrinėje aikštėje
Artėjant gražiausioms metų šventėms, kviečiame visus susiburti ir kartu pasinerti į tikrą kalėdinę pasaką, kupiną šviesų, muzikos, džiaugsmo ir šventinių staigmenų!
Jūsų laukia nuostabi šventinė programa:
Linksmieji nykštukai – mažųjų lauks smagūs žaidimai, pramogos ir linksmybės!
Kalėdų Senelis – atkeliaus ne tuščiomis ir pradžiugins vaikučius saldžiomis dovanėlėmis!
RYŠKIAUSIAS VAKARO AKCENTAS – LIETUVOS ESTRADOS ŽVAIGŽDĖ RADŽI!
Šventinės vaišės – gardūs skanėstai ir jaukus pasibuvimas lauks tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų!
Šventinį vakarą papuoš ir spalvingi fejerverkai, kurie nušvies Sužionių dangų ir suteiks šventei dar daugiau magijos!
Ateikite su šeimomis, draugais, kaimynais ir artimaisiais! Tegul šis vakaras sušildo mūsų širdis, pripildo jas gerumo, šypsenų ir gražiausio Kalėdų laukimo.
Uždekime Kalėdų džiaugsmą Sužionyse KARTU!
Labai visų laukiame!“ – rašoma socialinaime tinkle.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PXoovtFxn4AnXpjFv5yBXYRzVdcBiBfZD6t4qMwSM3gfxc4Cc5CJqQrdkSrV5sd7l&id=61560481664252