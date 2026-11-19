Apie tai jis paskelbė savo socialiniuose tinkluose.
Stulbinanti žinia
TikTok paskyroje vyras įsiamžino įrašų studijoje. Vaizdo įraše jis atskleidė naujieną ne tik apie dainą, bet ir jos pavadinimą.
Be to, įrašo pabaigoje jis atskleidė paslapties šydą ir leido klausytojams išgirsti kelias naujojo kūrinio sekundes. Prieš tai jis kalbėjo:
„Na ką, brangieji, kaip ir minėjau – dirbam ir naktimis. Pakeliui jau naujiena, labai gera daina – „Šahrizada“.
Džiaugėsi jubiliejiniais koncertais
Primename, kad džiugią žinią apie jubiliejinių koncertų turą pats dainininkas paskelbė socialiniuose tinkluose. Instagram jis anksčiau rašė:
„Labas rytas, draugai ir fanai! Rytą pradedu su geromis naujienomis sau ir jums! Taigi neišvengiamai artėja mano jubiliejus – netgi du jubiliejai. Jau 2027 m. vasario 14 d. man sukaks 40 metų! Ir 20 metų sceninės veiklos!
Ta proga ruošiamasi aplankyti 5 didžiausius Lietuvos miestus, kuriuose įvyks jubiliejiniai mano koncertai! Net nesitiki, kad man 40 metų, bet gražiausi metai praėjo scenoje su jumis, nesigailiu, kad juos praleidau dainuodamas, dovanodamas jums šypseną, emociją ir gerą nuotaiką!
Už šį muzikinį kelią ir savo sulauktus metus esu dėkingas savo mamai Vidutei ir žmonėms, kurie padeda eiti šiuo keliu, kuriuo ir norėjau eiti.
TURAS PRASIDĖS: 2027 m. vasario 24 d. Ir tęsis iki pat pavasario! Palieku visą informaciją, kurioje viskas aiškiai parašyta! Lauks naujos dainos, aišku, ir žinomos dainos, gyvai grojantis big bendas, šokių grupė, su kuria daug metų dirbome kartu, ir dar daug kas... Pasidalinkime su draugais, kad kuo daugiau žinotų apie tai! Ačiū. Jūsų Radži!
Nuorodos į bilietus: Bilietai į renginius internetu - Bilietai
RADŽI 40 | Šiaulių koncertų salė Saulė“, – rašė jis Instagram paskyroje.
Primename, kad apie artėjančius jubiliejus ir koncertinį turą jis anksčiau pasakojo naujienų portalui tv3.lt. Straipsnį galite skaityti čia:
Radži gyvenime – naujas svarbus etapas: „Artimiausiu metu...“ | tv3.lt
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