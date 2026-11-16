Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Netikėta žinia – į Lietuvą atvykta Michaelo Jacksono dukra

2026-11-16 17:31 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-16 17:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kovo 25 dieną Vilniaus „Kablyje“ koncertuos Paris Jackson – dainininkė, gitaristė, dainų autorė ir aktorė, savo muzikoje jungianti devintojo dešimtmečio pabaigos alternatyvaus roko dvasią ir atviras asmenines istorijas.

Michael Jackson ir Paris Jackson (nuotr. soc. tinklų ir organizatorių)

Kovo 25 dieną Vilniaus „Kablyje“ koncertuos Paris Jackson – dainininkė, gitaristė, dainų autorė ir aktorė, savo muzikoje jungianti devintojo dešimtmečio pabaigos alternatyvaus roko dvasią ir atviras asmenines istorijas.

REKLAMA
2

Su „Queens of the Stone Age“ ir „Incubus“ koncertavusi atlikėja į Lietuvą atvyks išleidusi antrąjį albumą „Happiest Day of My Life“, sukurtą kartu su legendine Linda Perry. Paris Jackson pavardė pasauliui pažįstama nuo jos vaikystės, tačiau jos talentas unikalus. Los Andžele gyvenanti kūrėja savo dainose kalba apie sudėtingus santykius, traumas, priklausomybes ir savęs paieškas. Jos dainose pažeidžiamumas susitinka su gitarų jėga, o melancholiją keičia energija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos muzikiniai įkvėpėjai – „The Smashing Pumpkins“, „Radiohead“, „Pixies“, „Marcy Playground“ ir „Bright Eyes“. „Tai muzika, kurią visada mylėjau. Vienas pirmųjų mano „Instagram“ slapyvardžių buvo „SmashedPumpkin13“, – juokiasi atlikėja.

REKLAMA
REKLAMA

Naujas albumas – su roko legenda Linda Perry

Šių metų rugpjūtį pasirodžiusį „Happiest Day of My Life“ Paris kūrė su „4 Non Blondes“ įkūrėja, dainų autore ir prodiusere Linda Perry, dirbusia su Adele, Gwen Stefani bei kitais garsiais atlikėjais. Šis bendradarbiavimas padėjo Paris dar drąsiau atskleisti savo balsą ir sustiprinti roko skambesį.

REKLAMA

„Lindą vadinu savo mūza, nes manau, kad šios dainos yra geriausios, kokias iki šiol esu sukūrusi. Ji mato mane tokią, kokia esu. Pastebi smulkiausius mano asmenybės niuansus ir viską pasako tiesiai. Be to, išmokau rėkti – ir man tai pats įdomiausias atradimas“, – pasakoja Paris.

Nepaisant šviesaus pavadinimo, albumas aprėpia labai skirtingas patirtis. Dainoje „Zombies in love“ atlikėja iš laiko perspektyvos atsigręžia į sudėtingus, priklausomybių lydėtus santykius. „Teenage drama“ kalba apie jaunystę ir bandymą suprasti savo vietą pasaulyje, o pagrindinis kūrinys „Happiest Day of My Life“ perteikia lengvumą, laisvę ir vasaros Kalifornijoje nuotaiką: „Norėčiau, kad žmogus, išklausęs albumą, pasijustų pastebėtas, išgirstas ar įkvėptas“.

REKLAMA
REKLAMA

Solinį kelią Paris Jackson pradėjo 2020 metais su albumu „Wilted“, sukurtu su grupės „Manchester Orchestra“ nariais Andy Hullu ir Robertu McDowellu. Debiutas pasiekė pirmąją vietą „iTunes“ alternatyvių albumų tope ir sulaukė „Rolling Stone“, „NME“, „NPR“ bei kitų muzikos leidinių dėmesio.Vėliau jos kūryboje atsirado daugiau aštrių gitarų, o sceninę patirtį Jackson augino rengdama savo koncertus ir apšildydama tokias roko legendas kaip „Queens of the Stone Age“, „Incubus“ ir „The Revivalists“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kūryba jai nesibaigia tik muzika: Paris taip pat vaidina kine ir televizijoje, fotografuojasi žurnalų viršeliams, dirba modeliu, taip pat aktyviai prisideda prie aktorės Elizabeth Taylor įkurto fondo, kovojančio su AIDS, veiklos.

Scenoje intymias Paris vokalo akimirkas keičia galingi gitarų akordai, o jautrumą – maištinga roko energija. Ji moka užmegzti ryšį su skirtinga publika ir drąsiai atsiskleisti prieš ją. Jos

pasirodymuose telpa ir pažeidžiamumas, ir išlaisvinantis garsas – galimybė išdainuoti tai, ką kasdien sunku pasakyti.

Paris Jackson koncertas Lietuvoje – 2027 metų kovo 25 dieną Vilniaus „Kablyje“. Bilietus platina kakava.lt.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų