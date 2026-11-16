Netikėta žinia – į Lietuvą atvykta Michaelo Jacksono dukra

Su „Queens of the Stone Age“ ir „Incubus“ koncertavusi atlikėja į Lietuvą atvyks išleidusi antrąjį albumą „Happiest Day of My Life“, sukurtą kartu su legendine Linda Perry. Paris Jackson pavardė pasauliui pažįstama nuo jos vaikystės, tačiau jos talentas unikalus. Los Andžele gyvenanti kūrėja savo dainose kalba apie sudėtingus santykius, traumas, priklausomybes ir savęs paieškas. Jos dainose pažeidžiamumas susitinka su gitarų jėga, o melancholiją keičia energija.
Jos muzikiniai įkvėpėjai – „The Smashing Pumpkins“, „Radiohead“, „Pixies“, „Marcy Playground“ ir „Bright Eyes“. „Tai muzika, kurią visada mylėjau. Vienas pirmųjų mano „Instagram“ slapyvardžių buvo „SmashedPumpkin13“, – juokiasi atlikėja.
Naujas albumas – su roko legenda Linda Perry
Šių metų rugpjūtį pasirodžiusį „Happiest Day of My Life“ Paris kūrė su „4 Non Blondes“ įkūrėja, dainų autore ir prodiusere Linda Perry, dirbusia su Adele, Gwen Stefani bei kitais garsiais atlikėjais. Šis bendradarbiavimas padėjo Paris dar drąsiau atskleisti savo balsą ir sustiprinti roko skambesį.
„Lindą vadinu savo mūza, nes manau, kad šios dainos yra geriausios, kokias iki šiol esu sukūrusi. Ji mato mane tokią, kokia esu. Pastebi smulkiausius mano asmenybės niuansus ir viską pasako tiesiai. Be to, išmokau rėkti – ir man tai pats įdomiausias atradimas“, – pasakoja Paris.
Nepaisant šviesaus pavadinimo, albumas aprėpia labai skirtingas patirtis. Dainoje „Zombies in love“ atlikėja iš laiko perspektyvos atsigręžia į sudėtingus, priklausomybių lydėtus santykius. „Teenage drama“ kalba apie jaunystę ir bandymą suprasti savo vietą pasaulyje, o pagrindinis kūrinys „Happiest Day of My Life“ perteikia lengvumą, laisvę ir vasaros Kalifornijoje nuotaiką: „Norėčiau, kad žmogus, išklausęs albumą, pasijustų pastebėtas, išgirstas ar įkvėptas“.
Solinį kelią Paris Jackson pradėjo 2020 metais su albumu „Wilted“, sukurtu su grupės „Manchester Orchestra“ nariais Andy Hullu ir Robertu McDowellu. Debiutas pasiekė pirmąją vietą „iTunes“ alternatyvių albumų tope ir sulaukė „Rolling Stone“, „NME“, „NPR“ bei kitų muzikos leidinių dėmesio.Vėliau jos kūryboje atsirado daugiau aštrių gitarų, o sceninę patirtį Jackson augino rengdama savo koncertus ir apšildydama tokias roko legendas kaip „Queens of the Stone Age“, „Incubus“ ir „The Revivalists“.
Kūryba jai nesibaigia tik muzika: Paris taip pat vaidina kine ir televizijoje, fotografuojasi žurnalų viršeliams, dirba modeliu, taip pat aktyviai prisideda prie aktorės Elizabeth Taylor įkurto fondo, kovojančio su AIDS, veiklos.
Scenoje intymias Paris vokalo akimirkas keičia galingi gitarų akordai, o jautrumą – maištinga roko energija. Ji moka užmegzti ryšį su skirtinga publika ir drąsiai atsiskleisti prieš ją. Jos
pasirodymuose telpa ir pažeidžiamumas, ir išlaisvinantis garsas – galimybė išdainuoti tai, ką kasdien sunku pasakyti.
Paris Jackson koncertas Lietuvoje – 2027 metų kovo 25 dieną Vilniaus „Kablyje“. Bilietus platina kakava.lt.