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TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdę, ką Merūnas padarė ant scenos, žmonės neteko žado: „Be žodžių...“

2026-11-16 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 15:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po šeštadienį įvykusio grupės „Kastaneda“ koncerto „Žalgirio“ arenoje internete žaibiškai išplito jautrus vaizdo įrašas, kuriame grupė kartu su operos solistu Merūnu Vitulskiu atlieka kūrinį „Laikas“.

Po šeštadienį įvykusio grupės „Kastaneda“ koncerto „Žalgirio“ arenoje internete žaibiškai išplito jautrus vaizdo įrašas, kuriame grupė kartu su operos solistu Merūnu Vitulskiu atlieka kūrinį „Laikas“.

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Šią dainą kadaise „Kastaneda“ dainavo kartu su šviesaus atminimo maestro Virgilijumi Noreika.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Merūnas Vitulskis

Sužavėjo visus

Kūriniui suskambus sausakimšoje arenoje, Merūnas sužavėjo visus – klausytojai neliko abejingi jo nepriekaištingam atlikimui bei jaučiamai giliai pagarbai Virgilijui Noreikai.

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Legendinio dueto interpretacija naujai atgijo scenoje ir sukūrė ypatingą, nostalgijos ir didybės pilną atmosferą, kuria žmonės puolė dalintis socialiniuose tinkluose.

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Pasirodęs vaizdo įrašas sulaukė didžiulio internautų dėmesio bei itin šiltų reakcijų. Žmonės komentaruose neslėpė emocijų:

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  • „Merūnas jėga“;
  • „Šiurpuliukai eina“;
  • „Kažkas nerealaus“;
  • „Be žodžių... Tik klausyti ir mėgautis“;
  • „Niekas niekada nepakeis originalo, bet su Merūnu buvo tobula“;
  • „Gerai Merūnas dainuoja“;
  • „Merūnas yra nuostabus operos solistas“.

Sugrįžo po ilgo laiko

Primename, kad Šeštadienį, po keliolikos metų pertraukos, sugrįžusios „Kastanedos“ koncerte skambėjo klausytojų iki šiol mintinai žinomos dainos, o prie grupės scenoje prisijungė grupė FSG (Remis Retro ir Gamka), Vaidas Baumila, Merūnas Vitulskis ir Goda Sabutytė - Alijeva. Gyvai groję muzikantai, gausus hiphopo šokėjų būrys ir Rugilės Bliznikaitės kurta choreografija tapo dalimi šou, kurį Lukas ir Donatas vadina svarbiausiu savo muzikiniu įvykiu, rašoma pranešime spaudai.

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Atlikėjai pasakoja, kad iki šiol „Kastanedai“ teko koncertuoti įvairiausiose vietose, tačiau tokio vakaro grupės istorijoje dar nebuvo.

„Mano svajonė buvo surengti gyvą koncertą arenoje, į kurį žmonės ateitų pasiklausyti tik mūsų. Mes niekada to neturėjome – koncertuodavome klubuose, miestų šventėse, privačiuose renginiuose, bet savo autorinio koncerto nebuvome surengę, – dalijasi Donatas. – Iki šiol sunku patikėti, kad nuo pat pirmos dainos visa publika atsistojo, dainavo, atrodė, kad žiūrovai žodžius mokėjo net geriau už mus. Kai kurie atėjo net su sombrerais! Šis vakaras buvo didžiausia dovana.“

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Publikos šėlsmas stipriai nustebino ir Luką. Vos turėdamas laisvesnę akimirką scenoje, jis žvalgėsi į salę – ramiai sėdinčių klausytojų, sako, nematęs.

„Visada koncertuose būna žmonių, kurie ateina pasėdėti, paklausyti, ramiau praleisti vakarą. Šį vakarą tokio nebuvo nė vieno – net sėdimose vietose žmonės šoko, ložės tiesiog ėjo iš proto. Tai nerealiai džiugino, užvedė ir buvo didžiulis stimulas atiduoti visas įmanomas jėgas. Viskas atrodė lyg kažkoks sapnas“, – sako Lukas.

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Pasak dueto, net įsibėgėjus repeticijoms bei ruošiant pasirodymą buvo sunku patikėti, kad visa tai iš tiesų vyksta.

„Viskas atrodė truputį nerealu, kol suskambo pirmi akordai ir išėjome į sceną. Mano pirma mintis buvo: „Tik neapsiverk, tik neapsiverk...“ – juokiasi Donatas.

Atlikėjas pripažįsta, kad scenos kolegai jį teko raminti net kelis kartus, o pradėjus dainą „Myliu“, kol Donato brolis Vaidas Baumila dar laukė užkulisiuose, atsitiko ir nedidelis kuriozas.

„Esu jautrus žmogus. Taip susijaudinau, kad pradėjau stipriai nusidainuoti. Brolis iš užkulisių padėjo man pataikyti į natas, nors tuo metu net neturėjo dainuoti“, – pasakoja jis.

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