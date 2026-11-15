Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gabrielius Vagelis viešai nusimetė drabužius: pasirodė vien su apatiniais

2026-11-15 13:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 13:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienio vakarą „Arena Vilnius“ nugriaudėjo pirmasis įspūdingas dainų autoriaus ir atlikėjo Gabrieliaus Vagelio kinematografinis šou „Vagelis. Aikštelė“.

Penktadienio vakarą „Arena Vilnius“ nugriaudėjo pirmasis įspūdingas dainų autoriaus ir atlikėjo Gabrieliaus Vagelio kinematografinis šou „Vagelis. Aikštelė“.

REKLAMA
6

Sporto tematika persmelktame koncerte G. Vagelis nustebino ne tik nauja šukuosena – trumpais oranžiniais plaukais, bet ir savo nepriekaištinga fizine forma. Du kartus sceninę aprangą keitęs atlikėjas antrą kartą tai padarė kartu su visais šokėjais, o visa tai buvo gyvai transliuojama arenos LED ekrane iš užkulisiuose specialiai įrengto persirengimo kambario. Salėje susirinkusios gerbėjos tiesiog pašėlo, ekrane išvydusios G. Vagelį vien su apatiniais, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrieliaus Vagelio koncerto akimirkos

„Vien dėl šio kadro visus metus beveik nevalgiau, – juokėsi atlikėjas. – O iš tikrųjų tai buvo nepakartojamas vakaras. Noriu labai padėkoti visai didžiulei komandai, organizatoriams, svečiams, visiems ištikimiems ir naujai prisijungusiems fanams – be nė vieno iš jūsų šis koncertas nebūtų įvykęs. Esu labai laimingas, kad kartu galime kurti tokius nuostabius dalykus“, – sakė G. Vagelis.

REKLAMA
REKLAMA

„Vagelis. Aikštelė“ su koncerto šeimininku scenoje taip pat kartu pasirodė ir Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė, Gintė Sičiūnaitė bei grupė „Šeškės“. Žymių svečių netrūko ir tarp „Arena Vilnius“ susirinkusių žiūrovų – koncerte šėlo ir Ugnė Siparė, Simona Šernė, Danas Rapšys bei kiti.

REKLAMA

Dar viena vakaro staigmena tapo G. Vagelio atlikta legendinės estrados princo Ryčio Cicino dainos „Lietaus dukra“ nauja versija, kurią išgyrė ir pats originalios dainos atlikėjas.

Gabrielius Vagelis nerealiai gražiai sudainavo mano dainos „Lietaus dukra“ lėtą versiją... Bravo!“, – socialiniame tinkle „Instagram“ dainos įrašu pasidalino ir pakomentavo R. Cicinas.

REKLAMA
REKLAMA

Į tai G. Vagelis atsakė padėkodamas ir šiek tiek užsimindamas apie naujosios versijos likimą.

„Man atrodo, jog Rytis gal jau truputį ir žinojo, kad ruošiame tokį siurprizą... Tačiau vis tiek be galo malonu, labai džiaugiuosi, kad patiko tiek Ryčiui, tiek klausytojams. Gali būti, kad ši nauja dainos versija suskambės dar ne kartą“, – paslaptingai užsiminė atlikėjas.

Koncertas sostinėje tapo pirmuoju iš dviejų G. Vagelio šou „Vagelis. Aikštelė“ – po Vilniaus sausio 23 d. G. Vagelis surengs pasirodymą ir Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gabrielius Vagelis (nuotr. BNS, nuotr. stop kadras)
Gabrielius Vagelis nustebino kardinaliais išvaizdos pokyčiais: plinta vaizdo įrašas (4)
Rytis Cicinas (nuotr. socialinių tinklų)
Pamatęs, kaip jo dainą atliko kitas Lietuvos dainininkas, sureagavo Rytis Cicinas: pasakė atvirai (1)
Indrė Bareikienė (nuotr. Instagram)
Indrė Bareikienė po koncerto Kaune neslėpė nuostabos: „Per baisu žiūrėti“
Rokas Yan (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Roko Yan gyvenime artėja jaudinantis įvykis: „Pamažu...“ (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
ingrida
ingrida
2026-11-15 13:42
Kada galvoje DEBILAS, belieka mautis kelnes.
Zemo lygio debiliukas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų