Gabrielius Vagelis viešai nusimetė drabužius: pasirodė vien su apatiniais

Sporto tematika persmelktame koncerte G. Vagelis nustebino ne tik nauja šukuosena – trumpais oranžiniais plaukais, bet ir savo nepriekaištinga fizine forma. Du kartus sceninę aprangą keitęs atlikėjas antrą kartą tai padarė kartu su visais šokėjais, o visa tai buvo gyvai transliuojama arenos LED ekrane iš užkulisiuose specialiai įrengto persirengimo kambario. Salėje susirinkusios gerbėjos tiesiog pašėlo, ekrane išvydusios G. Vagelį vien su apatiniais, rašoma pranešime spaudai.
„Vien dėl šio kadro visus metus beveik nevalgiau, – juokėsi atlikėjas. – O iš tikrųjų tai buvo nepakartojamas vakaras. Noriu labai padėkoti visai didžiulei komandai, organizatoriams, svečiams, visiems ištikimiems ir naujai prisijungusiems fanams – be nė vieno iš jūsų šis koncertas nebūtų įvykęs. Esu labai laimingas, kad kartu galime kurti tokius nuostabius dalykus“, – sakė G. Vagelis.
„Vagelis. Aikštelė“ su koncerto šeimininku scenoje taip pat kartu pasirodė ir Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė, Gintė Sičiūnaitė bei grupė „Šeškės“. Žymių svečių netrūko ir tarp „Arena Vilnius“ susirinkusių žiūrovų – koncerte šėlo ir Ugnė Siparė, Simona Šernė, Danas Rapšys bei kiti.
Dar viena vakaro staigmena tapo G. Vagelio atlikta legendinės estrados princo Ryčio Cicino dainos „Lietaus dukra“ nauja versija, kurią išgyrė ir pats originalios dainos atlikėjas.
„Gabrielius Vagelis nerealiai gražiai sudainavo mano dainos „Lietaus dukra“ lėtą versiją... Bravo!“, – socialiniame tinkle „Instagram“ dainos įrašu pasidalino ir pakomentavo R. Cicinas.
Į tai G. Vagelis atsakė padėkodamas ir šiek tiek užsimindamas apie naujosios versijos likimą.
„Man atrodo, jog Rytis gal jau truputį ir žinojo, kad ruošiame tokį siurprizą... Tačiau vis tiek be galo malonu, labai džiaugiuosi, kad patiko tiek Ryčiui, tiek klausytojams. Gali būti, kad ši nauja dainos versija suskambės dar ne kartą“, – paslaptingai užsiminė atlikėjas.
Koncertas sostinėje tapo pirmuoju iš dviejų G. Vagelio šou „Vagelis. Aikštelė“ – po Vilniaus sausio 23 d. G. Vagelis surengs pasirodymą ir Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.
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