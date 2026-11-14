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TV3 naujienos > Žmonės

Paulinos Paukštaitytės koncerte dalyvavusi Gabija išklojo tiesą: pasakė, ar verta

2026-11-14 14:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 14:11
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Penktadienio vakarą Kaune skambėjo vienos ryškiausių Lietuvos jaunosios kartos atlikėjų Paulinos Paukštaitytės hitai. 22-ojo gimtadienio proga „OlyBar“ kauniečiams ir miesto svečiams padovanojo nemokamą koncertą, kuris sulaukė milžiniško susidomėjimo – baras buvo sausakimšas, o prie įėjimo nusidriekė eilės.

Penktadienio vakarą Kaune skambėjo vienos ryškiausių Lietuvos jaunosios kartos atlikėjų Paulinos Paukštaitytės hitai. 22-ojo gimtadienio proga „OlyBar“ kauniečiams ir miesto svečiams padovanojo nemokamą koncertą, kuris sulaukė milžiniško susidomėjimo – baras buvo sausakimšas, o prie įėjimo nusidriekė eilės.

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Laikinosios sostinės širdyje įsikūrusiame „OlyBar“ lapkričio 13-osios vakarą netrūko šventinės nuotaikos. Elegantišku sceniniu įvaizdžiu išsiskyrusi P. Paukštaitytė susirinkusiems atliko populiariausius savo kūrinius – „Pasilik praeity“, „Jei gyvenčiau mėnuly“, „Į širdelę įkritai“, „Bučiuok“ ir kitus. Gerai žinomus dainų žodžius kartu su atlikėja traukė visa publika, rašoma pranešime spaudai.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulinos Paukštaitytės koncerto akimirkos

22-ąjį gimtadienį šventęs „OlyBar“ šia proga nusprendė neapsiriboti įprasta gimtadienio švente ir padovanoti miestui išskirtinį muzikos vakarą. Nemokamas koncertas tapo galimybe gerbėjams iš arti išvysti vieną sparčiausiai populiarėjančių Lietuvos popmuzikos atlikėjų, kuri didžiausią iki šiol savo karjeros pasirodymą šį pavasarį surengė būtent Kaune. Renginyje apsilankiusi kaunietė Giedrė neslėpė nuostabos dėl gausaus susirinkusiųjų būrio.

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Renginyje apsilankiusi kaunietė Giedrė neslėpė nuostabos dėl gausaus susirinkusiųjų būrio: „Su vyru mėgstame gyvą muziką, todėl sužinoję apie Paulinos koncertą net nedvejojome. Pirmą kartą apsilankėm „OlyBar“, tai nelabai žinojome, ko tikėtis, bet tikrai negalvojom, kad bus tiek daug žmonių. Labai faina, kad Kaune vyksta tokie renginiai, o dar smagiau, kai gali nemokamai pasiklausyti tokio lygio atlikėjos“.

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Atlikėjos pasirodymas į Kauną pritraukė gerbėjų ir iš kitų Lietuvos miestų. Tarp susirinkusiųjų buvo ir specialiai iš Klaipėdos atvykusi Gabija, kuriai dėl mėgstamos dainininkės negaila buvo įveikti net kelių šimtų kilometrų.

„Aš Pauliną tiesiog dievinu! Jos dainų klausausi nuolat, moku turbūt visus žodžius mintinai. Šiandien autobusu atvažiavau specialiai iš Klaipėdos ir tikrai nesigailiu. Buvo verta įveikti visą tą kelią, nes gyvai ją išgirsti yra visai kas kita. Žiauriai patiko!“, – įspūdžiais dalijosi Gabija.

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Dar paauglystėje muzikinį kelią pradėjusi P. Paukštaitytė per pastaruosius kelerius metus įsitvirtino šalies muzikos scenoje, o jos kūriniai muzikos platformose renka milijonus perklausų. 2023 metais pasirodė debiutinis atlikėjos albumas „11 raidžių“, 2025-aisiais – antrasis studijinis darbas „Ego kalba“, o šių metų pavasarį klausytojams Paulina pristatė trečiąjį albumą „Liepsnoja“.

Nemokamas Paulinos Paukštaitytės koncertas tapo pagrindiniu „OlyBar“ 22-ojo gimtadienio akcentu. Šventę kartu su kauniečiais ir miesto svečiais nusprendęs paminėti baras sulaukė ne tik nuolatinių lankytojų, bet ir pirmą kartą čia apsilankiusių muzikos gerbėjų.

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