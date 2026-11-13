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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiame Lietuvos mieste vyks nemokamas Justino Jaručio koncertas: nepraleiskite

2026-11-13 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos miestai intensyviai ruošiasi kalėdinių eglučių įžiebimo šventėms ir skelbia programas. Paaiškėjo, kad viename renginyje bus galimybė nemokamai išgirsti Justino Jaručio pasirodymą. 

Justinas Jarutis (nuotr. BNS)
GALERIJA (6)

Lietuvos miestai intensyviai ruošiasi kalėdinių eglučių įžiebimo šventėms ir skelbia programas. Paaiškėjo, kad viename renginyje bus galimybė nemokamai išgirsti Justino Jaručio pasirodymą. 

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Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino, kokią kalėdinę programą šiemet paruošė miestas savo gyventojams ir svečiams. 

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Jarutis

Koncertuos Justinas Jarutis

Paskelbtos ir detalės apie Kalėdų eglės įžiebimą – Alytuje ji vyks gruodžio 5 d. 16 val. O štai renginio metu bus galimybė nemokamai išgirsti J. Jaručio pasirodymą.

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„Atrask Kalėdas Alytuje! Už lango vis anksčiau ir anksčiau temsta, o išėjus pasivaikščioti skruostus jau kandžioja šaltukas. Neseniai sulaukėme ir pirmojo sniego, tad turbūt pats metas pasikalbėti apie tai, kas mūsų laukia per gražiausias metų šventes gražiausiame mieste?

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Kiekvienos Kalėdos yra ypatingos, nes norisi, kad jos būtų ne tik gražios, bet ir kupinos tikro šventinio jausmo širdyje. Pernai (ir net šiek tiek užpernai) įsitikinome, kad niekas taip nepuošia miesto kaip tikra eglutė, todėl jau kitą savaitę į Rotušės aikštę ji atkeliaus iš Putinų – šiemet ją miestui dovanoja Šaltinių g. 12 daugiabučio gyventojai.

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Prieš daugiau nei 30 metų vienas iš šio namo gyventojų su didele meile kieme pasodino mažulytę eglutę. Ji augo augo, kol pasiekė net 19 metrų aukštį ir tapo tikru kiemo simboliu, bet su laiku pradėjo užstoti vieną iš laiptinės įėjimų, todėl gyventojams teko priimti nelengvą sprendimą su ja atsisveikinti. Visi jie džiaugiasi, kad ši eglutė nepraras savo grožio ir istorijos – ji papuoš visą miestą ir džiugins tūkstančius alytiškių bei miesto svečių.

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Išsisaugokite datą – eglutės įžiebimo šventė ir šventinis koncertas su Justinu Jaručiu ir tikru Kalėdų seneliu vyks gruodžio 5 d. (šeštadienį), 16 val.!

Dar viena naujai užgimusi miesto tradicija – tikro ledo čiuožykla turėtų atsiverti dar iki gruodžio. Kaip ir kasmet, savaitgaliais prie eglutės vaikų lauks Kalėdų Senelis, o teatre vyks įvairios edukacijos. Nuobodžiauti neteks ir gruodžio vakarais – ant laiptų kas vakarą pasirodys mūsų miesto kolektyvai.

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Na, o didžiausia staigmena – tikras kalėdinis apžvalgos ratas! Net 35 metrų aukščio, išskirtinis ir pirmasis Alytuje. Gruodžio–sausio mėnesiais jis įsikurs automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Nemuno“. Jau dabar smalsu, kaip mūsų miestas atrodys iš tokio aukščio! Kalėdiškai nušvis visas Alytus. Savo eglutes puoš seniūnaitijos, Kalėdų Senelio rezidencija lauks ir Dainų slėnyje, o Naujuosius metus vėl kviesime pasitikti Rotušės aikštėje – su muzika ir fejerverkais.

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O tam, kad viską, kas vyks mieste, būtų paprasčiau rasti, sudėjome į vieną vietą: kaledinis.alytus.lt.

Atraskime Kalėdas Alytuje kartu! Pakvieskime atvykti draugus ir artimuosius iš kitų miestų, sulaukime širdžiai brangių svečių iš užsienio. Tegul šiemet mūsų mieste būna dar daugiau susitikimų, šypsenų ir tikro kalėdinio jaukumo“, – rašė N. Cesiulis.

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