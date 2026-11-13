Aiškėja, kas 2027-aisiais gali koncertuoti stadione Kaune: to Lietuva dar nematė

Kaip praneša portalas „Kas vyksta Kaune“, apie planuojamus renginius ir neįvardytus atlikėjus „Žalgirio“ arenos baseine vykusiame Kauno ekonomikos ateities forume užuominomis kalbėjo „Žalgiris Group“ renginių departamento vadovas Mantas Vedrickas.
M. Vedrickas forume pademonstravo skaidres su būsimu stadiono kalendoriumi, kuriame buvo pažymėtos ir koncertų datos.
Kas žinoma apie būsimus pasirodymus?
Gegužės 22 d. – Sezoną pradės jau oficialiai paskelbtas grupės „Lilas ir Innomine“ koncertas.
Birželio 20 d. – Numatytas didelis koncertas, kurio bilietus tikimasi išparduoti per vieną dieną.
M. Vedrickas pateikė mįslingą užuominą: „Jeigu galėčiau duoti užuominą, tai duočiau, kad atlikėja buvo ištekėjusi už buvusio Betmeno – tai aiškinkitės!“.
Kaip pastebi „Kas vyksta Kaune“, šį apibūdinimą labiausiai atitinka pasaulinė žvaigždė Jennifer Lopez, buvusi Beno Afflecko žmona.
Birželio 29 d. – Kalendoriuje pažymėtas „galimai didelis koncertas“.
M. Vedrickas atlikėją užkodavo taip: „Inicialais galėčiau pasakyti, bet mano vardo pirma raidė ir kiek žmogus turi pirštų vienoj rankoj.“
Raidė „M“ ir skaičius „5“ gali nurodyti grupę „Maroon 5“.
Liepos mėnesį numatyti trys dideli koncertai, tačiau šio atlikėjo tautybės pranešėjas atskleisti nenorėjo:
„Nesakysiu tautybės, nes iškart, jeigu pasakysiu, atspėsit – bet tikiuosi, kad pamušim tuos rekordus, kurie buvo pamušti Vingio parke.“
Rugpjūčio 28 d. – Stadiono koncertų sezoną užbaigs grupės „Žemaitukai“ pasirodymas.
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