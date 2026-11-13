Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Aiškėja, kas 2027-aisiais gali koncertuoti stadione Kaune: to Lietuva dar nematė

2026-11-13 13:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 13:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kitoje vasaroje Kauno Dariaus ir Girėno stadione numatyti septyni dideli koncertai, tačiau dalis čia pasirodysiančių žvaigždžių kol kas neatskleidžiamos.

Koncertai stadione (nuotr. Kauno miesto savivaldybės, 123rf.com)
GALERIJA (59)

Kitoje vasaroje Kauno Dariaus ir Girėno stadione numatyti septyni dideli koncertai, tačiau dalis čia pasirodysiančių žvaigždžių kol kas neatskleidžiamos.

REKLAMA
5

Kaip praneša portalas „Kas vyksta Kaune“, apie planuojamus renginius ir neįvardytus atlikėjus „Žalgirio“ arenos baseine vykusiame Kauno ekonomikos ateities forume užuominomis kalbėjo „Žalgiris Group“ renginių departamento vadovas Mantas Vedrickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vedrickas forume pademonstravo skaidres su būsimu stadiono kalendoriumi, kuriame buvo pažymėtos ir koncertų datos. 

REKLAMA
REKLAMA

(59 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno stadioną užtvindė muzikos fanai: renkasi į Justino Timberlake koncertą

Kas žinoma apie būsimus pasirodymus?

Gegužės 22 d. – Sezoną pradės jau oficialiai paskelbtas grupės „Lilas ir Innomine“ koncertas. 

REKLAMA

Birželio 20 d. – Numatytas didelis koncertas, kurio bilietus tikimasi išparduoti per vieną dieną.

M. Vedrickas pateikė mįslingą užuominą: „Jeigu galėčiau duoti užuominą, tai duočiau, kad atlikėja buvo ištekėjusi už buvusio Betmeno – tai aiškinkitės!“.

Kaip pastebi „Kas vyksta Kaune“, šį apibūdinimą labiausiai atitinka pasaulinė žvaigždė Jennifer Lopez, buvusi Beno Afflecko žmona.

REKLAMA
REKLAMA

Birželio 29 d.Kalendoriuje pažymėtas „galimai didelis koncertas“.

M. Vedrickas atlikėją užkodavo taip: „Inicialais galėčiau pasakyti, bet mano vardo pirma raidė ir kiek žmogus turi pirštų vienoj rankoj.“

Raidė „M“ ir skaičius „5“ gali nurodyti grupę „Maroon 5“.

Liepos mėnesį numatyti trys dideli koncertai, tačiau šio atlikėjo tautybės pranešėjas atskleisti nenorėjo:

„Nesakysiu tautybės, nes iškart, jeigu pasakysiu, atspėsit – bet tikiuosi, kad pamušim tuos rekordus, kurie buvo pamušti Vingio parke.“

Rugpjūčio 28 d. – Stadiono koncertų sezoną užbaigs grupės „Žemaitukai“ pasirodymas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų