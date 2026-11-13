Radži vaizdo įrašas plinta žaibiškai: akį traukė 1 detalė

Vyro pasirodymas iš jubiliejinio vakaro pasklido socialiniame tinkle TikTok.
Akį traukė 1 detalė
Gerbėjos užfiksuotame vaizdo įraše galima matyti, kaip dainininkas atlieka savo publikai puikią žinomą dainą, pavadinimu „Arabiška naktis“.
Tiesa, dėmesį traukė ne tik atlikimas ir šokių judesiai, kuriuos jis su šypsena demonstravo susirinkusiems, bet ir itin ryškus jo įvaizdis.
Radži ypatingam vakarui pasipuošė ryškiu raudonu blizgančiu švarkų, prie kurio derėjo ir juodi blizgantys batai.
Vos per kelias dienas šis vaizdo įrašas TikTok socialiniame tinkle surinko daugiau nei 20 tūkst. peržiūrų.
Primename, kad lapkričio 7 dieną dainų autorė ir atlikėja A. Petravičienė surengė koncertą Alytaus kultūros centre. Koncerte pasirodė Radži, Vudis, Deividas Bastys.
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