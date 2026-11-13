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TV3 naujienos > Žmonės

Radži vaizdo įrašas plinta žaibiškai: akį traukė 1 detalė

2026-11-13 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai vykusiame Agnės Petravičienės jubiliejiniame koncerte dalyvavo ir jos ilgametis bičiulis, scenos partneris Radži

Neseniai vykusiame Agnės Petravičienės jubiliejiniame koncerte dalyvavo ir jos ilgametis bičiulis, scenos partneris Radži

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Vyro pasirodymas iš jubiliejinio vakaro pasklido socialiniame tinkle TikTok.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius dalijasi atostogų kadrais

Akį traukė 1 detalė

Gerbėjos užfiksuotame vaizdo įraše galima matyti, kaip dainininkas atlieka savo publikai puikią žinomą dainą, pavadinimu „Arabiška naktis“.

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Tiesa, dėmesį traukė ne tik atlikimas ir šokių judesiai, kuriuos jis su šypsena demonstravo susirinkusiems, bet ir itin ryškus jo įvaizdis.

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Radži ypatingam vakarui pasipuošė ryškiu raudonu blizgančiu švarkų, prie kurio derėjo ir juodi blizgantys batai.

Vos per kelias dienas šis vaizdo įrašas TikTok socialiniame tinkle surinko daugiau nei 20 tūkst. peržiūrų.

Primename, kad lapkričio 7 dieną dainų autorė ir atlikėja A. Petravičienė surengė koncertą Alytaus kultūros centre. Koncerte pasirodė Radži, Vudis, Deividas Bastys.

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