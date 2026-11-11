Radži užfiksavo oro pavojų sukėlusį droną: „Košmaras...“

Vaizdo įrašą, sulaukusį daugybės reakcijų, vyras paviešino savo socialiniuose tinkluose.
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Savo Facebook paskyroje jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame filmuoja, kas darosi prie jo namų. Įraše galima girdėti skraidančio objekto garsą.
„Košmaras, skraido...“ – sakė jis.
Neilgai trukus šis įrašas sulaukė daugybės reakcijų. Komentaruose žmonės rašė:
- „O Viešpatėliau, baisu...“
- „Pasiklydo, nesupranta, kur randasi.“
- „Neduoda žmonėms miegoti.“
Primename, kad šią naktį vyko įtemptos drono gaudynės Lietuvoje. Po visą šalį iš Baltarusios į Lietuvos teritoriją įskridusį bepilotį vaikėsi NATO naikintuvai.
Jie 2 kartus bandė droną numušti, panaudojo 2 raketas, viena neiššovė, kita nepataikiusi į taikinį susinaikino Biržų rajone. Lietuvą naktį pažadinęs ir šalį perskrodęs dronas nenumuštas nuskrido į Latviją.
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