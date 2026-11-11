„Atrodo, čia pat, virš galvos“ – gyventojai su siaubu pasakoja, ką patyrė naktį

Gyventojai, kurie spėjo pačiupti kameras, užfiksavo skrendantį droną ir naikintuvus. Socialiniuose tinkluose taip pat yra gyventojų liudijimų apie neramią naktį Biržų rajone.
„Jausmas labai nejaukus, pamačius skrendant virš namų“, – rašo Irmantas.
„Įdomiausia tai, kad Vabalninke žmonės girdejo sprogimą ir blyksnį, o po 5–10 min. dronas skrido pro Kratiškius tiesiai virš namų, ir po to jau naukintuvas iš paskos“, – pasakoja Valdas.
„Panevėžyje virš Rožyno nuosavų namų praskrido, net ausis užgulė. Pradžioje dronas, iš paskos naikintuvas, po kelių sekundžių ir po minutės vėl naikintuvas link Biržų pusės prazvimbė. Grynai virṣ̌ nuosavų gyvenamų namų rajono, net pasilenkiau nuo garso, atrodo, čia pat, virš galvos. Dasigyvenome, baisu“, – komentuoja Sandra.
„Galimai bepilotis, mačiau ir girdėjau. Keista tik, kad laikėsi bepiločiams skirto aukščio ir buvo žymėtas raudona mirksinčia lempike. Skrido nuo Kilučių, per Skratiškių gatvę link Medeikių. Po kelių minučių pralėkė naikintuvai kelių šimtų metrų aukštyje, tuo pat maršrutu“, – sako Elmaras.
Biržų meras prakalbo apie nuolaužas ir siaubingą naktį
Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius sako, kad naikintuvo raketos nuolaužos greičiausiai nukrito neapgyvendintoje teritorijoje, nes virš urbanizuotų vietovių iššauti nerekomenduojama.
„Taip, tai turbūt bus patys laukai, nes, kaip ir girdėjote iš NKVC ir kariuomenės atstovų komentarų, buvo bandoma (objektą – red. past.) numušti toje teritorijoje, kuri nėra urbanizuota. Tai tikėtina, kad nuolaužos ir bus nukritusios kažkur laukuose, bet aš to teigti negaliu, nes nežinome tikslios vietos, žinome daugmaž, kurioje teritorijoje“, – portalui tv3.lt sakė K. Knizikevičius.
Mero žiniomis, nuolaužos rastos Vabalninko miestelio apylinkėse. Meras sako daugiau detalių apie paieškas ar vietovę nežinantis.
„Ne, daugiau nežinome. <...> Mes žinome lokaciją, mus daugmaž informavo, kad buvo atitverta teritorija. Tokią informaciją ir turime“, – sakė K. Knizikevičius.
Policijos departamentas patikslino, kad tarnybos dirba Eiminiškių kaime, 11 kilometrų nuo Vabalninko.
Priedangas atrakino, gyventojai neskubėjo
Gyventojai, anot mero, nesikreipė į jį su klausimais ar dėl pagalbos.
„Aš aš asmeniškai išgyventojų skambučio nesulaukiau. Nebent būtų pati administracija sulaukus, bet aš asmeniškai – ne, nurodė K. Knizikevičius.
Biržų rajono savivaldybė, prasidėjus signalams, viešai priminė gyventojams apie saugumą – feisbuke paskelbė, kur yra atrakintos priedangos, kaip atskirti perspėjimus pagal spalvas ir panašiai.
K. Knizikevičius pasakoja, kad oro pavojaus atveju savivaldybė negalėtų imtis veiksmų be centrinės valdžios nurodymų, bet savo ruožtu savivaldybė esą yra suplanavusi, kaip pati galėtų padėti gyventojams.
„Algoritmą savivaldybės administracijos ekstremalių situacijų operacijų centre tikrai esame. Mūsų pagrindinė užduotis yra atrakinti visas priedangas, ir tą darome. Kadangi turi bendrą chat'ą, tai tikrai buvo informacija apie priedangas, kurios yra atrakintos, kada atrakintos. Gyventojai galėjo jomis naudotis“, – kalbėjo meras.
„Algoritmas yra toks, kad jeigu matome, kad mūsų teritorija vėl paskelbta „geltona“, tai įstaigų atstovai, kurie yra įpareigoti atrakinti priedangas, vyksta į vietą ir atrakina priedangas“, – paaiškino jis.
Anot K. Knizikevičiaus, turimais duomenimis, gyventojai neskubėjo į visiems prieinamas priedangas.
„Kiek turiu duomenų, į priedangą einančių gyventojų tikrai nebuvo daug, nes vis dėlto tai buvo nakties metas. Manau, galima rasti saugią vietą ir namie, vadovaujantis dviejų sienų principu. <...> Gyventojai, tikėtina, tuo ir vadovavosi ir liko namie, saugioje vietoje“, – sakė jis.
Droną bandė numušti kelis kartus, bet nesėkmingai
Trečiadienio, lapkričio 11 d., naktį Lietuvos oro erdvę kirtusio drono iš pradžių nebuvo galima naikinti dėl jo skrydžio virš apgyvendintos teritorijos, o vėliau du bandymai jį neutralizuoti buvo nesėkmingi.
„Jis buvo vizualiai identifikuotas maždaug Kauno miesto ribose. Naikinimas orlaivio nebuvo galimas, kadangi tai buvo urbanizuota teritorija, vengiant žalos, kuri susidarytų krentant nuolaužoms“, – teigė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas.
Pasak jo, dronui palikus urbanizuotą teritoriją ir skrendant šiaurės kryptimi, Panevėžio link, NATO oro gynybos misiją vykdę naikintuvai turėjo dvi galimybes jį numušti, tačiau abu bandymai buvo nesėkmingi.
„Palikus urbanizuotą teritoriją, skrendant šiaurės kryptimi, link Panevėžio, oro gynybos orlaiviai turėjo du bandymus šiam bepiločiui naikinti. Deja, bandymai dėl įvairių sąlygų nebuvo sėkmingi. Viena raketa nepataikė, ji nukrito ir vėliau buvo rasta Biržų rajone“, – sakė kontradmirolas.
G. Premenecko teigimu, dronas toliau tęsė skrydį Latvijos kryptimi ir kirto šios šalies oro erdvę. Objektas buvo sekamas ir Latvijoje, tačiau daugiau informacijos apie tolesnį jo skrydį Lietuvos kariuomenė kol kas neturi.
Gynybos štabo viršininkas nurodė, kad pirmieji trys bepiločiai orlaiviai vėlų antradienio vakarą buvo pastebėti Baltarusijos teritorijoje. Jų stebėjimui buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau nė vienas iš šių objektų Lietuvos valstybės sienos nekirto – jie judėjo Latvijos kryptimi.
Tuo metu ketvirtasis bepilotis orlaivis buvo pastebėtas apie 1.20 val. nakties. Jis iš Baltarusijos įskrido į Lietuvos oro erdvę, trumpam pateko į Lenkijos teritoriją, o vėliau staigiai pakeitęs kursą šiaurės kryptimi vėl skrido per Lietuvą.
Vitkauskas: „Turbūt neramiausia naktis per istoriją“
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pagrindinis tarnybų tikslas buvo laiku perspėti gyventojus apie galimą pavojų.
„Mūsų pagrindinis rūpestis buvo laiku įspėti gyventojus ir tai pritaikyti pagal geografines sąlygas, kad kuo iš anksto būtų perduota išsamesnė informacija mūsų gyventojams“, – sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, nors pasitaikė pavienių perspėjimo pranešimų perdavimo sutrikimų, iš esmės gyventojai buvo informuoti, o dronui nebekeliant grėsmės perspėjimai buvo atšaukiami.
NKVC vadovas taip pat pažymėjo, kad praėjusi naktis buvo itin nerami dėl kelių vienu metu fiksuotų incidentų. Be bepiločių orlaivių, buvo užfiksuota apie dešimt meteorologinių balionų žymų, dėl kurių ribota oro uostų veikla.
„Ši naktis buvo tikrai turbūt neramiausia per visą mūsų istoriją dėl to, kad buvo du epizodai su dronais, bet prieš tai turėjome ir meteorologinių balionų pliūpsnį“, – teigė V. Vitkauskas.
Anot jo, dėl oro erdvės ribojimų buvo paveikti trys skrydžiai ir apie 470 keleivių.
Lapkričio 11-osios naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.
Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas.
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