Jubiliejų atšventusi Agnė Petravičienė parodė, ką gavo dovanų: „Netelpu namuose“

Socialiniame tinkle Agnė paviešino, kaip atrodo jos namai po įspūdingo jubiliejinio koncerto.
Namuose – žiedų jūra
Socialiniame tinkle A. Petravičienė paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip dabar atrodo jos namai. Juose – daugybė gėlių puokščių, kurios net netelpa į kadrą, o rankose ji laiko įspūdingą paveikslą su savo atvaizdu.
„Nepykite visi, kieno dovanos netilpo. Aš tiesiog netelpu namuose už gėlių, nes jų tiek daug... Aš esu labai laiminga, labai užkimusi, bet vis tiek jaučiuosi tikrai nepaprastai. Skęstu gėlėse, dovanose. Visiems draugams, giminaičiams, visiems prisidėjusiems prie mano gimtadienio, tikrai svarbaus, tariu didelį ačiū“, – vaizdo įraše sakė neseniai jubiliejų atšventusi moteris.
Primename, kad neseniai naujienų portalui tv3.lt Agnė Petravičienė davė atvirą interviu, kuriame papasakojo apie prabėgusius metus ir laukiamą koncertą.
Prabėgę metai ir grožio ritualas
Pradėdama pokalbį apie prabėgusius metus, Agnė Petravičienė neslėpė, kad jie praskriejo nė nespėjus mirktelėti.
„Šie metai man buvo kaip niekad produktyvūs ir labai greit prabėgo. Kadangi ruošiausi savo jubiliejui, tai traukiau iš po „stalo“ visas savo sukurtas dainas ir puoliau įrašinėti. Tai užtruko nei daugiau, nei mažiau – 9 mėnesius. Žinoma, dar prie visko yra šeima, darbas ir tie patys buitiniai dalykai, kurių turime kiekvienas iš mūsų savo gyvenime“, – šyptelėjo ji.
Veikli moteris gerbėjus stebina ne tik išleidžiamų dainų gausa, bet ir neblėstančiu grožiu. Ne vienas jų negali patikėti, kad dainininkei jau visai netrukus sukaks 50 metų.
Paklausta, kokia jos jaunatviškos išvaizdos paslaptis, Agnė neslėpė, kad jokių ypatingų grožio ritualų neturi. Dainininkė tikino, kad jos išvaizdą lemia genai, o kasdienė grožio rutina – itin paprasta.
„Atvirai sakau, aš nežinau, kodėl žmonės sako, kad atseit aš nepanaši į 50-metę. Sau aš tikrai panaši, tik gal žmonėms taip atrodo dėl to, kad esu gan liekna, o čia tiesiog genai. Mažai valgau ne dėl to, kad noriu būti liekna, o dėl to, kad man nereikia daug maisto, ir plius man daug kas neskanu. Geriausiai yra sumuštinis arba lašiniai – viskas. O ritualas paprastas – geriu vitaminą E visą gyvenimą, vitaminą C, nesportuoju, neskaičiuoju kalorijų ir naudoju patį paprasčiausią kremą. Juk esu sakiusi – kuo brangesnis kremas, tuo baisesnis „snukis“, – juokėsi Agnė.
Jubiliejus – scenoje
Tęsdama pokalbį apie jubiliejų, kurį pasitiks scenoje, Agnė atskleidė, kad mintis surengti šventinį koncertą kilo neatsitiktinai. Dainų autorei šis skaičius turi ypatingą reikšmę, mat prieš 20 metų savo 30-ąjį gimtadienį ji sutiko itin skaudžiai ir iki šiol nepamiršo tąkart išlietų ašarų.
„Tiesiog tai gan stiprus skaičius, tas 50... Kadangi buvo koncertai „Kelias į žvaigždes“ po 20 metų, tai man tiesiog priminė mano gimtadienį prieš 20 metų, kai man sukako 30 metų realybės šou. Tai buvo pats šlykščiausias gimtadienis mano gyvenime, labai verkiau... O kas mane pažįsta, puikiai žino – gimimo diena man yra šventa diena. Tą dieną manęs gali net nesveikinti, aš jau pabundu laiminga ir ši euforija mane lydi visą gyvenimą – tą dieną išgyvenu neapsakomą laimės jausmą. Galbūt todėl, kad esu Agnė, o galbūt todėl, kad esu Skorpionas – nepamirštu, kad prieš 20 metų verkiau, todėl šiandien revanšas, žadu verkti iš laimės“, – anksčiau dalijosi ji.
Jubiliejaus koncerte scenoje pasirodys ne tik Agnė, bet ir kiti žinomi atlikėjai – Radži, Vudis bei Deividas Bastys. Pasak pašnekovės, kolegos kvietimą pasirodyti šventiniame koncerte priėmė iš karto, tad ilgai įkalbinėti jų neprireikė:
„Visi sutiko iš karto, nebuvo jokių maivymųsi, juolab kad kviečiau visus ne prieš mėn., jei gerai pamenu, sausio mėnesį. Aišku, visada išlieka tikimybė, kad žmonės per tą laiką gali persigalvoti ar kažkas nutikti, tačiau šį kartą nieko panašaus nebuvo. Be to, esam visi suaugę, gal dėl to buvo taip paprasta.“
Įdomu tai, kad anksčiau Agnė yra prasitarusi, jog jos ir Radži istorija jau baigta. Tačiau artėjant 50-ajam jubiliejui ji pripažino, kad šis žmogus jos gyvenime užima ypatingą vietą:
„Kaip Radžis galėtų nedalyvauti mano jubiliejiniame koncerte? Juk prieš dvidešimt metų, per mano trisdešimtąjį gimtadienį, kai „Kelio į žvaigždes“ namuose verkiau iš nuoskaudos, būtent jis atėjo manęs paguosti. O kai paaiškėjo, kad lieku projekte, nuoširdžiai džiaugėsi kartu su manimi.
Ir štai praėjo dvidešimt metų. Man jau penkiasdešimt, o Radžis vis dar yra tos nepaprastos istorijos dalis. Per tuos metus buvo visko – juoko iki ašarų, barnių, gražių akimirkų ir tylos.
Todėl negalėjau jo nepakviesti. Norėjau, kad šią ypatingą dieną šalia būtų žmogus, kuris buvo šalia ir tada, kai man buvo sunku.
O dėl galutinio taško... Gal mūsų istorijoje ir nereikia taško? Gal užtenka daugtaškio? Juk gyvenimas ne kartą įrodė: mes galime planuoti, o Dievulis tik pasijuokia.“
Kalbėdama apie tai, ko gerbėjai gali tikėtis iš jubiliejinio koncerto, A. Petravičienė žadėjo išskirtinę programą – nors ypatingų staigmenų neplanuoja, moteris atskleidė, kad tą vakarą skambės tik jos pačios sukurtos dainos.
„Dėl staigmenų dar nežinau, nesiruošiu kažkokių ypatingų numerių ar triukų – juk ne jauna vis tik. Galiu tik pasakyti, kad žiūrovas išgirs, ko nėra girdėjęs, t. y. tą vakarą dainuosiu išskirtinai tik savo pačios sukurtas dainas nuo A iki Z. Būsiu ir tekstų, ir muzikos autorė. Gaila, kad visos dainos į koncertinę programą nesutelpa, bet gal dar joms bus kitų progų būti išgirstoms“, – teigė moteris.
Baigdama pokalbį, Agnė prasitarė, kokie ateities planai jos laukia: „Po jubiliejaus artimiausias planas – pailsėti, nes daug energijos išeikvojau per šiuos metus. O apie kitų metų planus kol kas nekalbėsiu, bus matyt.“