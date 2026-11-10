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TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Į žinomos grupės koncertą atvykę gerbėjai liko be žado: tiesą sužinojo tik arenoje

2026-11-10 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Populiarios merginų grupės KATSEYE gerbėjai sulaukė netikėtų žinių – dėl vienos iš atlikėjų sveikatos problemų teko nukelti net tris koncertus. Bene daugiausia nusivylimo sukėlė Detroite vykęs incidentas: apie pasirodymo atšaukimą pranešta likus vos 30 minučių iki jo pradžios, kai dalis žiūrovų jau buvo susirinkę arenoje. Kai kurie jų į koncertą keliavo kelias valandas ir išleido tūkstančius. 

Asociatyvi koncerto nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Populiarios merginų grupės KATSEYE gerbėjai sulaukė netikėtų žinių – dėl vienos iš atlikėjų sveikatos problemų teko nukelti net tris koncertus. Bene daugiausia nusivylimo sukėlė Detroite vykęs incidentas: apie pasirodymo atšaukimą pranešta likus vos 30 minučių iki jo pradžios, kai dalis žiūrovų jau buvo susirinkę arenoje. Kai kurie jų į koncertą keliavo kelias valandas ir išleido tūkstančius. 

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KATSEYE lapkričio 3 dieną turėjo pasirodyti Detroite, lapkričio 5-ąją – Čikagoje, o lapkričio 7-ąją – Mineapolyje. Vis dėlto visi trys koncertai buvo nukelti dėl grupės narės Megan Skiendiel sveikatos būklės.

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Kilo tikras chaosas

Iš pradžių apie Detroito koncerto atšaukimą grupė pranešė likus maždaug pusvalandžiui iki numatyto pasirodymo. Tuo metu į „Little Caesars“ areną jau buvo įleisti žiūrovai, dalis jų laukė koncerto savo vietose. Grupė paaiškino, kad Megan pasijuto prastai ir negali lipti į sceną, todėl jai būtina pailsėti ir atsigauti.

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Po dviejų dienų buvo paskelbta, kad neįvyks ir Čikagos bei Mineapolio koncertai. Tuomet paaiškėjo ir tikslesnė atlikėjos sveikatos būklė – Megan patyrė smegenų sukrėtimą. Dainininkė socialiniuose tinkluose kreipėsi į gerbėjus, atsiprašė už nukeltus pasirodymus ir teigė, kad pati labai norėjo koncertuoti, tačiau medikai rekomendavo visiškai pasveikti prieš grįžtant į sceną.

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„Esu sugniuždyta, kad taip nutiko. Negaliu sulaukti, kada galėsiu jums atsilyginti ir surengti tokį pasirodymą, kokio nusipelnėte“, – gerbėjams rašė Megan.

Nusivylimo neslėpė ir į koncertus vykę gerbėjai. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad viena šeima į Detroito areną keliavo net penkias su puse valandos. Moters teigimu, bilietams, kelionei ir kitoms su koncertu susijusioms išlaidoms jie išleido apie 5 tūkst. JAV dolerių. Ji pasakojo, kad vaikai, sužinoję apie atšauktą pasirodymą, pravirko.

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Kai kurie gerbėjai buvo įsigiję ir VIP paketus. Trys tuo metu koncertuoti galėjusios grupės narės spėjo sudalyvauti susitikime su gerbėjais ir atlikti dvi dainas per garso patikrinimą, tačiau pagrindinis vakaro pasirodymas taip ir neįvyko.

Grupė atsiprašė gerbėjų, pabrėždama suprantanti, kad daugelis jų dėl koncertų keliavo iš toli ir iš anksto planavo savo laiką. KATSEYE žada paskelbti naujas nukeltų pasirodymų datas ir ragina gerbėjus pasilikti įsigytus bilietus – jie galios ir per perkeltus koncertus. Negalėsiantiems dalyvauti numatyta galimybė susigrąžinti pinigus.

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