Štai kas dėjosi „Grupės 2“ koncerte: parodė visiems

Akimirkomis iš pasirodymo buvo pasidalinta TikTok platformoje.
Plinta vaizdai iš koncerto
Vaizdo įraše galima matyti dainininkus, ant scenos atliekančius jų gerbėjų mylimą kūrinį, pavadinimu „Nepabaigta istorija“.
Šis įrašas, kuriame atlikėjai jausmingai, negailėdami energijos dainuoja susirinkusiai publikai, sulaukė daugiau nei 20 tūkst. peržiūrų vos per kelias dienas.
Be to, komentaruose netrūko ir komplimentų Lietuvoje žinomam Karolio ir Donato duetui.
Žmonės rašė:
- „Daugiau dainų – mes laukiam. Liuks.“
- „Labai gražu.“
- „Super.“
- „Super, vaikinai, valio.“
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