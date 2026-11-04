Norite sudalyvauti Radži jubiliejiniame koncerte? Štai kiek teks pakloti

Tačiau kiek kainuoja Radži išgirsti gyvai jubiliejiniuose koncertuose?
Štai kiek kainuoja bilietai į jubiliejinius Radži koncertus
Remiantis informacija bilietų platinimo svetainėje bilietai.lt, pigiausi bilietai gerbėjams, norintiems apsilankyti koncerte Kauno sporto halėje, atsieitų po 35,5 Eur, o brangiausių bilietų kaina siekia 45,5 Eur. Kaina priklauso nuo vietos sektoriuje.
Bilietai sektoriuje, pritaikytame asmenims, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, kainuoja 35,5 Eur.
Panevėžio koncerto bilietų kainos svyruoja nuo 36 Eur iki 45 Eur.
Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai“ vyksiančiame jubiliejinio koncerto bilieto kaina – nuo 28,5 Eur iki 41,5 Eur.
Alytaus kultūros centro Radži koncerto bilietai kainuoja 31,2–41,2 Eur.
Šiaulių Koncertų salės „Saulė“ puslapyje taip pat nurodoma, kad bilietai į ten vyksiantį Radži pasirodymą atsieitų 31–41 Eur.
Radži koncertų datos:
- Vasario 24 d. – Alytaus kultūros centras
- Vasario 26 d. – Kauno sporto halė
- Kovo 5 d. – „Kalnapilio“ arena, Panevėžys
- Kovo 8 d. – Klaipėdos „Žvejų rūmai“
- Kovo 24 d. – Šiaulių Koncertų salė „Saulė“
Džiaugėsi jubiliejiniais koncertais
Primename, kad šią džiugią žinią apie turą pats dainininkas paskelbė socialiniuose tinkluose. Instagram jis anksčiau rašė:
„Labas rytas, draugai ir fanai! Rytą pradedu su geromis naujienomis sau ir jums! Taigi neišvengiamai artėja mano jubiliejus – netgi du jubiliejai. Jau 2027 m. vasario 14 d. man sukaks 40 metų! Ir 20 metų sceninės veiklos!
Ta proga ruošiamasi aplankyti 5 didžiausius Lietuvos miestus, kuriuose įvyks jubiliejiniai mano koncertai! Net nesitiki, kad man 40 metų, bet gražiausi metai praėjo scenoje su jumis, nesigailiu, kad juos praleidau dainuodamas, dovanodamas jums šypseną, emociją ir gerą nuotaiką!
Už šį muzikinį kelią ir savo sulauktus metus esu dėkingas savo mamai Vidutei ir žmonėms, kurie padeda eiti šiuo keliu, kuriuo ir norėjau eiti.
TURAS PRASIDĖS: 2027 m. vasario 24 d. Ir tęsis iki pat pavasario! Palieku visą informaciją, kurioje viskas aiškiai parašyta! Lauks naujos dainos, aišku, ir žinomos dainos, gyvai grojantis big bendas, šokių grupė, su kuria daug metų dirbome kartu, ir dar daug kas... Pasidalinkime su draugais, kad kuo daugiau žinotų apie tai! Ačiū. Jūsų Radži!
Nuorodos į bilietus: Bilietai į renginius internetu - Bilietai
RADŽI 40 | Šiaulių koncertų salė Saulė“, – rašė jis Instagram paskyroje.
Primename, kad apie artėjančius jubiliejus ir koncertinį turą jis anksčiau pasakojo naujienų portalui tv3.lt. Straipsnį galite skaityti čia:
Radži gyvenime – naujas svarbus etapas: „Artimiausiu metu...“ | tv3.lt
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