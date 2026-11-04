Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Norite sudalyvauti Radži jubiliejiniame koncerte? Štai kiek teks pakloti

2026-11-04 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai dainininkas Radži paskelbė džiugią žinią savo gerbėjams – paskelbė surengsiantis jubiliejinių koncertų turą, skirtą paminėti 40-metį ir 20 metų sceninės veiklos sukaktį. Jis gerbėjus kviečia net į penkis skirtingus Lietuvos miestus – Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Alytų ir Šiaulius.

Neseniai dainininkas Radži paskelbė džiugią žinią savo gerbėjams – paskelbė surengsiantis jubiliejinių koncertų turą, skirtą paminėti 40-metį ir 20 metų sceninės veiklos sukaktį. Jis gerbėjus kviečia net į penkis skirtingus Lietuvos miestus – Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Alytų ir Šiaulius.

REKLAMA
1

Tačiau kiek kainuoja Radži išgirsti gyvai jubiliejiniuose koncertuose?

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius dalijasi atostogų kadrais

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai kiek kainuoja bilietai į jubiliejinius Radži koncertus

Remiantis informacija bilietų platinimo svetainėje bilietai.lt, pigiausi bilietai gerbėjams, norintiems apsilankyti koncerte Kauno sporto halėje, atsieitų po 35,5 Eur, o brangiausių bilietų kaina siekia 45,5 Eur. Kaina priklauso nuo vietos sektoriuje.

REKLAMA
REKLAMA

Bilietai sektoriuje, pritaikytame asmenims, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, kainuoja 35,5 Eur.

REKLAMA

Panevėžio koncerto bilietų kainos svyruoja nuo 36 Eur iki 45 Eur.

Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai“ vyksiančiame jubiliejinio koncerto bilieto kaina – nuo 28,5 Eur iki 41,5 Eur.

Alytaus kultūros centro Radži koncerto bilietai kainuoja 31,2–41,2 Eur.

Šiaulių Koncertų salės „Saulė“ puslapyje taip pat nurodoma, kad bilietai į ten vyksiantį Radži pasirodymą atsieitų 31–41 Eur.

REKLAMA
REKLAMA

Radži koncertų datos:

  • Vasario 24 d. – Alytaus kultūros centras
  • Vasario 26 d. – Kauno sporto halė
  • Kovo 5 d. – „Kalnapilio“ arena, Panevėžys
  • Kovo 8 d. – Klaipėdos „Žvejų rūmai“
  • Kovo 24 d. – Šiaulių Koncertų salė „Saulė“

Džiaugėsi jubiliejiniais koncertais

Primename, kad šią džiugią žinią apie turą pats dainininkas paskelbė socialiniuose tinkluose. Instagram jis anksčiau rašė:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labas rytas, draugai ir fanai! Rytą pradedu su geromis naujienomis sau ir jums! Taigi neišvengiamai artėja mano jubiliejus – netgi du jubiliejai. Jau 2027 m. vasario 14 d. man sukaks 40 metų! Ir 20 metų sceninės veiklos! 

Ta proga ruošiamasi aplankyti 5 didžiausius Lietuvos miestus, kuriuose įvyks jubiliejiniai mano koncertai! Net nesitiki, kad man 40 metų, bet gražiausi metai praėjo scenoje su jumis, nesigailiu, kad juos praleidau dainuodamas, dovanodamas jums šypseną, emociją ir gerą nuotaiką!

REKLAMA

Už šį muzikinį kelią ir savo sulauktus metus esu dėkingas savo mamai Vidutei ir žmonėms, kurie padeda eiti šiuo keliu, kuriuo ir norėjau eiti.

TURAS PRASIDĖS: 2027 m. vasario 24 d. Ir tęsis iki pat pavasario! Palieku visą informaciją, kurioje viskas aiškiai parašyta! Lauks naujos dainos, aišku, ir žinomos dainos, gyvai grojantis big bendas, šokių grupė, su kuria daug metų dirbome kartu, ir dar daug kas... Pasidalinkime su draugais, kad kuo daugiau žinotų apie tai! Ačiū. Jūsų Radži!

REKLAMA

Nuorodos į bilietus: Bilietai į renginius internetu - Bilietai

RADŽI 40 | Šiaulių koncertų salė Saulė“, – rašė jis Instagram paskyroje.

Primename, kad apie artėjančius jubiliejus ir koncertinį turą jis anksčiau pasakojo naujienų portalui tv3.lt. Straipsnį galite skaityti čia:

Radži gyvenime – naujas svarbus etapas: „Artimiausiu metu...“ | tv3.lt

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Radži Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com)
Radži žengia į naują etapą ir atskleidžia, kas keisis jo gyvenime: „Nesigailiu...“
Radži Aleksandrovičius (nuotr. facebook.com)
Iš Radži – stulbinanti žinia: „Net nesitiki...“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų