Parodė, kas dėjosi Nijolės Pareigytės koncerte: vaizdo įrašas plinta žaibiškai

Įrašas buvo paskelbtas TikTok platformoje.
Plinta vaizdo įrašas
Druskininkų „Aqua“ klube vykusiame koncerte Nijolė ant scenos pasirodė ne viena, ją lydėjo jau ne viename koncerte kartu pasirodžiusios pritariančiosios vokalistės – Agnė ir Gabija.
Vaizdo įraše jos atliko vieną geriausiai žinomų dainų, pavadinimu „9 Danguj“.
Užfiksuotose akimirkose akį traukia ne tik atlikėjų energingas pasirodymas, bet ir publikos gera nuotaika bei šokių judesiai.
Šis vaizdo įrašas TikTok socialiniame tinkle paplito žaibiškai – vos per vieną dieną surinko daugiau nei 65 tūkst. kartų.
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