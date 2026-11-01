Išvydę prieš 20 metų filmuotą Obuolio vaizdo įrašą, žmonės negali atitraukti akių: „Legenda...“

Internete išplitusi jo seno pasirodymo ištrauka sujaudino daugybę klausytojų ir priminė apie šio atlikėjo paliktą ryškų pėdsaką šalies estradoje.
Paplito vaizdo įrašas
Obuolio atliekami kūriniai iki šiol daugybei žmonių kelia nostalgiją, gaivina prisiminimus apie jaunystės dienas bei pirmąsias meiles.
Nors pačio muzikanto jau daugelį metų nėra kartu, jo muzikai laikas nepavaldus – ji ir vėl telkia senus bei naujus gerbėjus.
Po šiuo įrašu pasipylė tokie komentarai, kaip:
„Mano mėgstamiausia lietuviška daina.“
„Kokia graži daina.“
„Nuostabus atlikėjas, legenda. Šilčiausi prisiminimai.“
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