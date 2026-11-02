Į Lietuvą atvyks pasaulinio garso grupė: štai kur ir kada koncertuos

Vienintelis Baltijos šalyse koncertas Vilniuje yra įtrauktas į grandiozines gastroles „Love, Peace & Rock'n'Roll“. Tai bus unikali galimybė išvysti ir išgirsti legendinę grupę „Scorpions“, kuri jau daugiau nei 60 metų džiugina viso pasaulio melomanus.
Atvyksta į Lietuvą
„Scorpions“ – tai kartas jungianti grupė. Jų nemirtingą repertuarą šiandien kartu dainuoja visų amžiaus grupių minios, įskaitant ir tuos, kurie net nebuvo gimę, kai šios dainos išvydo pasaulį, – sako koncertą rengiančios muzikos agentūros „M.P.3“ vadovas Vaidas Stackevičius. – Su didele pagarba ir džiaugsmu „Scorpions“ vardą įrašome į 2027-ųjų didžiausių Lietuvoje vyksiančių koncertų sąrašą: birželio 6 d. sostinės „Arena Vilnius“ scenoje priimsime tikras legendas.“
Grupės „Scorpions“ koncerto išankstinius bilietus su specialiu kodu jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu. Vieša prekyba bilietais prasidės penktadienį (lapkričio 6 d.) nuo 12 val.
„Scorpions“ yra tarptautiniu mastu sėkmingiausia vokiečių kilmės roko grupė muzikos istorijoje. Ji yra pardavusi daugiau nei 120 milijonų įrašų ir koncertavusi kiekviename žemyne, įskaitant pasirodymą pirmajame festivalyje „Rock in Rio“, kuris pritraukė 1,3 milijono žiūrovų.
„Scorpions“ tapo pirma ir vienintele Vokietijos grupe, tris kartus iš eilės išpardavusia garsiąją Niujorko „Madison Square Garden“ areną.Gitaristo Rudolfo Schenkerio 1965 m. įkurta grupė įrašė daugiau nei dvi dešimtis studijinių ir gyvo garso albumų. Net 10 iš šių įrašų Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išpirkti platininiais tiražais, Prancūzijoje 13 albumų tapo auksiniais, o Vokietijoje devyni albumai buvo parduoti auksiniais ir keturi – platininiais tiražais.
Per daugiau nei šešis dešimtmečius „Scorpions“ savo sąskaitoje jau turi 58 platininius ir 67 auksinius albumus.Pasaulyje egzistuoja „Scorpions“ viskis, „Scorpions“ alus, jų vardinis pašto ženklas, o Madride yra „Scorpions“ gatvė. Be to, Los Andželas kasmet spalio 6-ąją švenčia oficialią „Scorpions“ dieną.
Grupės pelnytus įvertinimus sunku net išvardyti – tarp jų yra „World Music Award“, „ECHO“ apdovanojimas už gyvenimo nuopelnus, žvaigždė Holivudo „RockWalk“ alėjoje, vieta „Heavy Metal“ šlovės muziejuje, o Brazilijoje jų vardu buvo pavadinta naujai atrasta vorų rūšis.2010 m. „Scorpions“ grojo sausakimšame, 40 tūkst. gerbėjų talpinančiame „Hernando Siles“ stadione La Pase (Bolivija), esančiame 3 636 metrų aukštyje virš jūros lygio.
Rokeriai net kelis kartus koncertavo Manauso mieste Amazonės atogrąžų miškuose, o pajamas, gautas už ten nufilmuotą DVD „Amazonia – Live in the Jungle“, skyrė „Greenpeace“ organizacijai.„Scorpions“ daina „Wind of Change“ yra geriausiai parduodamas Vokietijos grupės ar atlikėjo singlas muzikos istorijoje. Šis hitas surinko daugiau nei po milijardą perklausų ir peržiūrų „Spotify“, „YouTube“ ir „Vevo“ platformose – tai geriausias Vokietijos muzikantų rezultatas pasaulyje. Daina pasiekė pirmąją vietą vienuolikoje šalių, o iš viso pateko į 78 šalių muzikos topus.
Kiti grupės hitai „Rock You Like a Hurricane“ ir „Still Loving You“ skaičiuoja po daugiau nei 500 mln. perklausų. Tokios grupės kaip „Metallica“, „Slayer“, „Megadeth“, „Guns N’ Roses“ bei „Mötley Crüe“ nurodė „Scorpions“ kaip savo pagrindinį įkvėpimo šaltinį, o žurnalas „Rolling Stone“ juos užtikrintai vadina sunkiojo metalo herojais.
„Scorpions“ pelnė žurnalo „Metal Hammer“ įteiktą „Legend“ apdovanojimą, o grupės muzikantų rankų atspaudai yra įamžinti Vakeno legendų alėjoje. 2027 m. pradžioje pasirodysiančiame filme apie grupės istoriją „Wind of Change“ vaidina ir serialo „The Crown“ žvaigždė Dominicas Westas.
Kitąmet „Scorpions“ gerbėjams ruošia įspūdingą staigmeną – grandiozines gastroles „Love, Peace & Rock'n'Roll“, kurios sudrebins didžiųjų pasaulio arenų scenas trijuose skirtinguose žemynuose. 2027 m. roko grupė surengs įspūdingą koncertą ir Lietuvos sostinėje – birželio 6 d. koncertuos „Arena Vilnius“ scenoje. Tai bus vienintelis „Scorpions“ pasirodymas Baltijos šalyse.