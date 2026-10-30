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TV3 naujienos > Žmonės

Garsi dainininkė pratrūko ant scenos: „Idiote!“

2026-10-30 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 15:25
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Garsi amerikiečių atlikėja Mary J. Blige (55 m.) per koncertą Las Vegase įsivėlė į nemalonų incidentą. Išgirdusi vieno žiūrovo nepasitenkinimą, dainininkė nesusilaikė ir viešai jį išplūdo, o vėliau paprašė apsaugos darbuotojų pašalinti asmenį iš salės.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Garsi amerikiečių atlikėja Mary J. Blige (55 m.) per koncertą Las Vegase įsivėlė į nemalonų incidentą. Išgirdusi vieno žiūrovo nepasitenkinimą, dainininkė nesusilaikė ir viešai jį išplūdo, o vėliau paprašė apsaugos darbuotojų pašalinti asmenį iš salės.

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Incidentas įvyko trečiadienį, spalio 28 dieną, Las Vegase esančiame „MGM Resorts“ komplekso „Dolby Live“ teatre, kur Mary J. Blige surengė savo koncertinės rezidencijos pasirodymą, rašė People.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mary J. Blige

Pratrūko ant scenos

Pasak koncerte dalyvavusio liudininko, incidentas kilo pasirodymui artėjant prie dviejų valandų trukmės ribos. Tarp dainų vienas iš salėje buvusių žmonių ėmė nušvilpinėti atlikėją.

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Tai išgirdusi Mary J. Blige nusprendė netylėti ir tiesiai nuo scenos kreipėsi į nepasitenkinimą reiškusį asmenį.

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„Tu, k***, kuri švilpi, neprivalėjai čia ateiti. Tikiuosi, kad kas nors tave pastebės ir mandagiai išves“, – piktinosi dainininkė.

Tačiau tuo atlikėjos pyktis nesibaigė. Po akimirkos ji dar kartą kreipėsi į žiūrovą.

„Kam, po velnių, tu išvis leidi savo pinigus, idiote!“ – rėžė Mary J. Blige.

Galiausiai dainininkė paprašė, kad koncerto darbuotojai pašalintų šį asmenį iš salės.

Nepaisant nemalonaus incidento, atlikėja netrukus sugrįžo prie muzikinės programos. Vėliau gerbėjų laukė ir staigmena – scenoje pasirodė Wyclef Jean, su kuriuo Mary J. Blige atliko bendrą kūrinį „911“.

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Artėja koncertinės rezidencijos pabaiga

Praėjusį mėnesį Mary J. Blige paskelbė, kad jos pirmoji koncertinė rezidencija Las Vegase „Mary J. Blige: My Life, My Story The Las Vegas Residency“ artėja prie pabaigos.

Tuomet išplatintame pranešime dainininkė neslėpė džiaugsmo dėl šio karjeros etapo.

„Atrodė, kad ši koncertinė rezidencija įvyko pačiu tinkamiausiu, tarsi likimo nulemtu metu. Pasiimkite savo drauges, apsiaukite aulinius batus ir pasimatysime Vegase spalį bei vasarį“, – sakė ji.

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