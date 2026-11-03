Išgirdę, ką Agnė Petravičienė viešai pasakė Radži, nesusilaikė: pasipylė komentarai

Šis vaizdo įrašas išplito socialiniame tinkle „TikTok“.
Plinta vaizdo įrašas
Paviešintame pasirodymo vaizdo įraše A. Petravičienė kreipėsi į Radži ir ištarė jautrius žodžius.
„Ačiū tau, Radži, už tuos mūsų ir gražius, ir klaikius metus“, – kalbėjo Agnė.
„Dar visko lauks“, – nusijuokdamas sakė Radži.
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Išvydę šią jų pasirodymo ištrauką socialiniuose tinkluose, žmonės puolė dalytis savo mintimis komentaruose.
„Šaunuoliai“, – rašė vienas.
„Bravo, Agne. Gražiai dainuojate“, – komentavo kitas.
„Super“, – brūkštelėjo dar vienas.