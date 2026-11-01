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TV3 naujienos > Žmonės

Radži žengia į naują etapą ir atskleidžia, kas keisis jo gyvenime: „Nesigailiu...“

2026-11-01 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant svarbioms gyvenimo progoms dainininkas Radži paskelbė stulbinančią žinią – kitų metų pradžioje pradės turą, kurio metu aplankys penkis Lietuvos miestus.

Artėjant svarbioms gyvenimo progoms dainininkas Radži paskelbė stulbinančią žinią – kitų metų pradžioje pradės turą, kurio metu aplankys penkis Lietuvos miestus.

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Šią džiugią naujieną jis paviešino penktadienį socialiniame tinkle Instagram.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius dalijasi atostogų kadrais

Nuostabi naujiena gerbėjams

„Labas rytas, draugai ir fanai! Rytą pradedu su geromis naujienomis sau ir jums! Taigi neišvengiamai artėja mano jubiliejus – netgi du jubiliejai. Jau 2027 m. vasario 14 d. man sukaks 40 metų! Ir 20 metų sceninės veiklos! 

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Ta proga ruošiamasi aplankyti 5 didžiausius Lietuvos miestus, kuriuose įvyks jubiliejiniai mano koncertai! Net nesitiki, kad man 40 metų, bet gražiausi metai praėjo scenoje su jumis, nesigailiu, kad juos praleidau dainuodamas, dovanodamas jums šypseną, emociją ir gerą nuotaiką!

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Už šį muzikinį kelią ir savo sulauktus metus esu dėkingas savo mamai Vidutei ir žmonėms, kurie padeda eiti šiuo keliu, kuriuo ir norėjau eiti.

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TURAS PRASIDĖS: 2027 m. vasario 24 d. Ir tęsis iki pat pavasario! Palieku visą informaciją, kurioje viskas aiškiai parašyta! Lauks naujos dainos, aišku, ir žinomos dainos, gyvai grojantis big bendas, šokių grupė, su kuria daug metų dirbome kartu, ir dar daug kas... Pasidalinkime su draugais, kad kuo daugiau žinotų apie tai! Ačiū. Jūsų Radži!

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RADŽI 40 | Šiaulių koncertų salė Saulė“, – rašė jis Instagram paskyroje.

Primename, kad apie artėjančius jubiliejus ir koncertinį turą jis anksčiau pasakojo naujienų portalui tv3.lt. Straipnį galite skaityti čia:

Radži gyvenime – naujas svarbus etapas: „Artimiausiu metu...“ | tv3.lt

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Iš Radži – stulbinanti žinia: „Net nesitiki...“

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