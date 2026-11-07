Koncerte pastebėję nuobodžiaujančią moterį tik vėliau suprato, kokia ji garsi: ar atpažinsite?

Prieš kurį laiką pasirodė šios akimirkos vaizdo įrašas, o daugelis jo fragmentų išplito internete, kai ši moteris buvo pastebėta sėdinti Harry Styles koncerte, rašo mirror.co.uk.
Paaiškėjus, kas ta moteris, „nuobodžiavusi“ koncerte, nustebo ne vienas
Visa tai nutiko, kai Harry tęsė savo „Together, Together Tour“ turą ir rengė įspūdingus pasirodymus visame pasaulyje.
Tačiau vienoje JAV koncertų salėje į šou susirinkę fanai, galima drąsiai sakyti, nesitikėjo minioje išvysti tokios viešnios, kai dainininkas atliko savo didžiausius hitus.
Paaiškėjo, kad minioje sėdėjusi „nuobodžiaujanti“ moteris yra Anna Wintour.
Šios akimirkos vaizdo įrašu buvo pasidalinta su prierašu: „Anna Wintour dalyvavo #TogetherTogetherNYC 25-ajame vakare spalio 21 d. (per familyshowstyle).“
Šis įrašas greitai sulaukė daugybės komentarų. Vaizdo įraše galima matyti Anną, sėdinčią su akiniais nuo saulės, kol aplink ją stovėjo gerbėjai. Jos veido išraiška buvo gana neutrali, o netoliese esantys žmonės lingavo pagal muziką.
Vienas žmogus negalėjo nepastebėti jos veido išraiškos ir rašė: „Esu tikras, kad viduje ji puikiai leidžia laiką!“ Kitas pridūrė: „Jūs juokaujate! Vis dėlto tai karščiausias šou mieste!“
Trečias atsakė: „Ji ir Harry prieš kelerius metus sėdėjo vienas šalia kito Londono mados savaitėje. Manau, kad smagu, jog ji apsilankė jo koncerte.“
Tuo tarpu ketvirtas komentavo: „Gal ir neatrodo, bet ji puikiai leidžia laiką. Lažinuosi, kad tai reiškia, jog ji ir Harry netrukus kartu dirbs prie kokio nors projekto.“
Dar vienas žmogus taip pat parašė: „Labai jau būdinga Annai Wintour.“ Įrašas sukėlė daug diskusijų, o daugelis teigė, kad vien tai, jog ji apsilankė koncerte, yra tikra legenda.
Nors kai kurie atkreipė dėmesį, kad ji atrodė šiek tiek „nelaiminga“, kiti manė, kad ji puikiai leidžia laiką. Daugelį tiesiog pribloškė faktas, kad ji ten buvo.
Apie Anną Wintour
76 metų dama A. Wintour yra britų ir amerikiečių žiniasklaidos vadovė, 1988–2025 m. ėjusi žurnalo „Vogue“ vyriausiosios redaktorės pareigas. Šiuo metu ji dirba pasauline „Condé Nast“ turinio vadove ir meno direktore.
Ji dažnai atpažįstama dėl savo pažo stiliaus šukuosenos ir tamsių saulės akinių. Tiems, kurie jos nepažįsta, verta žinoti, kad ji laikoma viena įtakingiausių moterų leidybos pasaulyje.
Ji tapo itin svarbia figūra mados industrijoje. Nuo 1990-ųjų Anna vadovauja kasmetinio aukštosios mados renginio „Met Gala“ organizavimui Manhatane.
Anna itin vertinama dėl gebėjimo atpažinti naujas mados tendencijas. Jos vardas gerai žinomas visame pasaulyje.
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