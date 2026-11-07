Iš Džordanos Butkutės – liūdna žinia: „Deja...“

Apie tai moteris paskelbė socialiniame tinkle ir atskleidė, kas nutiko.
Paskelbė žinią
„Labas vakaras
Brangieji mano, šiandien turėjo įvykti mano koncertas Grafaitėje, Šiauliuose, kuriam tikrai gražiai pasiruošėme ir patys nekantriai laukėme.
Deja, labai susirgau
Net neprakalbu, ką jau ten kalbėti apie dainavimą.
Žinau, kad niekam nuo to ne lengviau, bet ligos nesuplanuosi.
Labai apgailestauju, bet šį vakarą numatytą koncertą tenka atidėti ir nukelti kitai datai, kai jau būsiu sveika.
Apkabinu visus. Myliu
Jūsų Džordana“, – rašė socialiniame tinkle.