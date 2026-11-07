Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Džordanos Butkutės – liūdna žinia: „Deja...“

2026-11-07 20:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 20:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Scenos karaliene vadinama Džordana Butkutė kreipėsi į gerbėjus su liūdna žinia – atšaukiamas šiandien turėjęs įvykti jos koncertas Šiauliuose.

Scenos karaliene vadinama Džordana Butkutė kreipėsi į gerbėjus su liūdna žinia – atšaukiamas šiandien turėjęs įvykti jos koncertas Šiauliuose.

REKLAMA
0

Apie tai moteris paskelbė socialiniame tinkle ir atskleidė, kas nutiko.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laikui nepavaldi scenos karaliene tituluojama Džordana Butkutė: pamatykite, kaip moteris keitėsi bėgant metams

Paskelbė žinią

„Labas vakaras

Brangieji mano, šiandien turėjo įvykti mano koncertas Grafaitėje, Šiauliuose, kuriam tikrai gražiai pasiruošėme ir patys nekantriai laukėme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, labai susirgau

Net neprakalbu, ką jau ten kalbėti apie dainavimą.

Žinau, kad niekam nuo to ne lengviau, bet ligos nesuplanuosi.

Labai apgailestauju, bet šį vakarą numatytą koncertą tenka atidėti ir nukelti kitai datai, kai jau būsiu sveika.

Apkabinu visus. Myliu

Jūsų Džordana“, – rašė socialiniame tinkle.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų