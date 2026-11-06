Atšaukiami garsios grupės koncertai: paaiškėjo, kodėl

Grupė iš pradžių paskelbė apie lapkričio 3 dieną turėjusio vykti koncerto Detroite atidėjimą. Vėliau paaiškėjo, kad neįvyks ir lapkričio 5 dieną suplanuotas pasirodymas Čikagoje bei lapkričio 7 dieną turėjęs vykti koncertas Mineapolyje.
Nebegali lipti į sceną
Apie Megan sveikatos būklę grupė pranešė, kad mergina pasijuto prastai ir negali lipti į sceną. Jai prireikė laiko pailsėti ir atsigauti.
Detroite koncertas buvo atidėtas likus maždaug pusvalandžiui iki numatytos pradžios. Tuo metu dalis gerbėjų jau buvo atvykę į areną. Apie Čikagos koncerto perkėlimą pranešta ketvirtadienio popietę – gerbėjų paprašyta nevykti į areną, nes ji nebus atidaryta.
Internete taip pat pasklido nepatvirtintų pranešimų, esą prieš Detroito koncertą Megan buvo nualpusi užkulisiuose. Vis dėlto grupė šios informacijos nepatvirtino.
Tai ne pirmas kartas, kai dėl Megan sveikatos problemų tenka keisti grupės planus. Rugpjūtį KATSEYE pasitraukė iš Olivia Rodrigo festivalio „Daisy Chain Fields“ programos, nes per repeticiją mergina pasitempė čiurną, o gydytojai rekomendavo jai ilsėtis.
Spalio 28 dieną vykusiame koncerte Bostone Megan ir kita grupės narė Daniela Avanzini taip pat praleido prieš pasirodymą vykusį garso patikrinimą dėl prastos savijautos. Vis dėlto į sceną abi vėliau lipo.
Anksčiau Megan buvo patyrusi ir nugaros traumą per reklaminius grupės pasirodymus Azijoje. Tuomet „Hybe“ pranešė, kad sužalojimas vis dar riboja jos galimybes dalyvauti intensyviuose pasirodymuose, todėl mergina turėjo praleisti likusią reklaminio turo dalį ir skirti laiko sveikimui.
Grupė gastroles tęsia ne visa sudėtimi
Nerimas dėl Megan sveikatos kyla ir dėl to, kad KATSEYE Šiaurės Amerikos turą jau vykdo ne visa sudėtimi. Šiuo metu koncertuose dalyvauja Megan, Daniela Avanzini, Lara Raj ir Yoonchae Jeung.
Sophia Laforteza yra padariusi pertrauką, kad galėtų skirti dėmesio savo psichologinei sveikatai ir gerovei. Ji yra pranešusi planuojanti į grupę sugrįžti sausį. Tuo metu Manon Bannerman taip pat nedalyvauja grupės veikloje.
KATSEYE turas „Wildworld“ prasidėjo rugsėjį Europoje, o spalį persikėlė į Šiaurės Ameriką. Ši koncertų dalis turėtų baigtis lapkritį Meksiko mieste, o kitąmet grupė planuoja pasirodymus Azijoje ir Australijoje.
Lapkričio 19 dieną KATSEYE turėtų koncertuoti Oklande, Kalifornijoje. Šis pasirodymas jau išparduotas, tačiau po trijų atidėtų koncertų gerbėjams kyla klausimų, ar grupė galės pasirodyti pagal numatytą planą.