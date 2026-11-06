Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Atšaukiami garsios grupės koncertai: paaiškėjo, kodėl

2026-11-06 20:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 20:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Populiarios merginų grupės KATSEYE gerbėjai sulaukė nerimą keliančių žinių – dėl vienos iš narių sveikatos problemų teko atidėti net tris koncertus. Megan Skiendiel negalavimai sutrikdė grupės gastroles Šiaurės Amerikoje, o dabar kyla klausimų, ar įvyks ir artėjantis pasirodymas Kalifornijoje.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

Populiarios merginų grupės KATSEYE gerbėjai sulaukė nerimą keliančių žinių – dėl vienos iš narių sveikatos problemų teko atidėti net tris koncertus. Megan Skiendiel negalavimai sutrikdė grupės gastroles Šiaurės Amerikoje, o dabar kyla klausimų, ar įvyks ir artėjantis pasirodymas Kalifornijoje.

REKLAMA
0

Grupė iš pradžių paskelbė apie lapkričio 3 dieną turėjusio vykti koncerto Detroite atidėjimą. Vėliau paaiškėjo, kad neįvyks ir lapkričio 5 dieną suplanuotas pasirodymas Čikagoje bei lapkričio 7 dieną turėjęs vykti koncertas Mineapolyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nebegali lipti į sceną

Apie Megan sveikatos būklę grupė pranešė, kad mergina pasijuto prastai ir negali lipti į sceną. Jai prireikė laiko pailsėti ir atsigauti.

REKLAMA
REKLAMA

Detroite koncertas buvo atidėtas likus maždaug pusvalandžiui iki numatytos pradžios. Tuo metu dalis gerbėjų jau buvo atvykę į areną. Apie Čikagos koncerto perkėlimą pranešta ketvirtadienio popietę – gerbėjų paprašyta nevykti į areną, nes ji nebus atidaryta.

REKLAMA

Internete taip pat pasklido nepatvirtintų pranešimų, esą prieš Detroito koncertą Megan buvo nualpusi užkulisiuose. Vis dėlto grupė šios informacijos nepatvirtino.

Tai ne pirmas kartas, kai dėl Megan sveikatos problemų tenka keisti grupės planus. Rugpjūtį KATSEYE pasitraukė iš Olivia Rodrigo festivalio „Daisy Chain Fields“ programos, nes per repeticiją mergina pasitempė čiurną, o gydytojai rekomendavo jai ilsėtis.

REKLAMA
REKLAMA

Spalio 28 dieną vykusiame koncerte Bostone Megan ir kita grupės narė Daniela Avanzini taip pat praleido prieš pasirodymą vykusį garso patikrinimą dėl prastos savijautos. Vis dėlto į sceną abi vėliau lipo.

Anksčiau Megan buvo patyrusi ir nugaros traumą per reklaminius grupės pasirodymus Azijoje. Tuomet „Hybe“ pranešė, kad sužalojimas vis dar riboja jos galimybes dalyvauti intensyviuose pasirodymuose, todėl mergina turėjo praleisti likusią reklaminio turo dalį ir skirti laiko sveikimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grupė gastroles tęsia ne visa sudėtimi

Nerimas dėl Megan sveikatos kyla ir dėl to, kad KATSEYE Šiaurės Amerikos turą jau vykdo ne visa sudėtimi. Šiuo metu koncertuose dalyvauja Megan, Daniela Avanzini, Lara Raj ir Yoonchae Jeung.

Sophia Laforteza yra padariusi pertrauką, kad galėtų skirti dėmesio savo psichologinei sveikatai ir gerovei. Ji yra pranešusi planuojanti į grupę sugrįžti sausį. Tuo metu Manon Bannerman taip pat nedalyvauja grupės veikloje.

REKLAMA

KATSEYE turas „Wildworld“ prasidėjo rugsėjį Europoje, o spalį persikėlė į Šiaurės Ameriką. Ši koncertų dalis turėtų baigtis lapkritį Meksiko mieste, o kitąmet grupė planuoja pasirodymus Azijoje ir Australijoje.

Lapkričio 19 dieną KATSEYE turėtų koncertuoti Oklande, Kalifornijoje. Šis pasirodymas jau išparduotas, tačiau po trijų atidėtų koncertų gerbėjams kyla klausimų, ar grupė galės pasirodyti pagal numatytą planą.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų