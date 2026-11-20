„Labai pasistengsiu, kad tai būtų tikras Kalėdų stebuklų vakaras, kuriame dovanos bus matuojamos ne jų verte, o tuo, kiek savęs sugebame atiduoti kitam žmogui“, – šypsosi Adomas.
Kalėdos kasmet primena apie dosnumą, artumą ir dėkingumą. Tačiau tarp šventinio skubėjimo, dovanų paieškų ir metų pabaigos rūpesčių kartais pamirštame, kad brangiausi dalykai gyvenime neturi kainos.
Adomas Vyšniauskas šiemet kviečia į Kalėdas pažvelgti kitaip. Koncerto pavadinimas „Dovanoju save“ – ne skambus pažadas, o labai asmeniškas atlikėjo pasirinkimas.
„Dovanokime emociją, dėmesį, dainą, gražius žodžius, svajones, laiką... Dovanokime save, o šioje frazėje telpa labai daug“, – apie koncerto idėją kalba atlikėjas.
Šventinis koncertas vyks ypatingoje vietoje – gruodžio pradžioje duris atversiančiuose CITUS Druskininkų kultūros ir kongresų rūmuose. Nauja scena, pirmieji koncertai ir kultūros renginiai – dar tik prasidedanti šių rūmų istorija – suteiks Kalėdų vakarui papildomo išskirtinumo.
„Druskininkai – miestas, į kurį atvykstama pailsėti, atgauti jėgų, pabūti su artimaisiais. Šįkart kurortas pakvies ir į muzikinę kelionę, kurioje svarbiausia bus ne tik tai, kas skambės scenoje, bet ir tai, ką kiekvienas išsineš širdyje. Bilietas į koncertą gali tapti prasminga kalėdine dovana – galimybe padovanoti brangiam žmogui ne daiktą, o kartu išgyventą akimirką, emociją ir prisiminimą“, – neabejoja renginio organizatoriai.
„Norėčiau, kad žmonės iš koncerto išeitų ne tik galvodami, kokie buvo 2026-ieji, bet ir išsinešdami po svajonę, daugiau tikėjimo savimi, gyvenimu ir ateinančiais metais“, – sako Adomas.
Adomo Vyšniausko ir gyvo garso grupės šventinis koncertas „Dovanoju save“ – gruodžio 25 dieną CITUS Druskininkų kultūros ir kongresų rūmuose (Maironio g. 7A, Druskininkai).
Tegul tai būna vakaras, po kurio 2027-ieji atrodys ne tik artėjantys, bet ir laukiami. Sutikime šviesiausias Kalėdas kartu! Bilietai: Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe „Dovanoju save“ | kakava.lt
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