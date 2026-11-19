Jose – energingos šokėjos, publikos palaikymas ir, rodos, neišsenkanti V. Šiškausko energija. neilgai trukus šis vaizdo įrašas, paviešintas TikTok platformoje, patraukė internautų dėmesį.
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Įraše galima matyti, rodos, laikui nepavaldų V. Šiškauską, ant scenos atliekantį kūrinį, kurį kartu dainavo ir plojimais palaikė susirinkusieji.
Ant scenos gerą nuotaiką kūrė ne tik atlikėjas, bet ir šokėjos, dovanojusios publikai šypsenas ir energiją.
Kamerai atsisukus į publiką, tapo akivaizdu, kad ši atmosfera jiems itin patiko – žmonės garsiai plojo, šoko atsistoję iš savo vietų.
Neilgai trukus šios akimirkos patraukė ir internautų dėmesį. Žmonės negalėjo susilaikyti nuo komplimentų ir rašė:
- „Oi, Šiškauskai, tu esi geriausias dainininkas.“
- „Išties, kiek energijos! Smagu žiūrėti!“
- „Super! Jūs nepakartojamas, Vytautai! Gerai skamba, nuostabus balsas, o energija...“
- „Nuostabus dainininkas.“
- „Puiku.“
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