Šis vaizdo įrašas išplito socialiniame tinkle „TikTok“.
Plinta vaizdo įrašas
Panašu, kad V. Šiškausko gerbėjas nepasikuklino ir užtraukė legendinę jo dainą. Tuo metu scenoje stovėjęs pats dainininkas taip pat dainavo kartu su juo ir skatino publiką palaikyti vaikiną.
Netrukus šis įrašas sulaukė didelio internautų dėmesio – jie ne tik spaudė širdeles, bet ir paliko daugybę komentarų.
- „Nu šaunuolis, gerai sudainavo“,
- „Koks šaunuolis vaikinukas“,
- „Nuostabus, jūs mano idealas“,
- „Labai gražu, šaunuolis“, – komentavo internautai.