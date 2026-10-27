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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę, ką paviešino Vytautas Šiškauskas, nesusilaikė: „Atrodote...“

2026-10-27 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos estrados dainininkas Vytautas Šiškauskas socialiniame tinkle pradžiugino gerbėjus pasidalydamas rudeniu alsuojančiu vaizdo įrašu, kuriame skambant dainai „Mes eisim“ grožisi nukritusiais medžių lapais ir gamta.

Vytautas Šiškauskas BNS Foto
GALERIJA (13)

Lietuvos estrados dainininkas Vytautas Šiškauskas socialiniame tinkle pradžiugino gerbėjus pasidalydamas rudeniu alsuojančiu vaizdo įrašu, kuriame skambant dainai „Mes eisim“ grožisi nukritusiais medžių lapais ir gamta.

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Šį vaizdo įrašą dainininkas paviešino „TikTok“ tinkle.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytautas Šiškauskas

Paviešino vaizdo įrašą

Vaizdo įraše matyti rudens spalvomis pasipuošusia gamta besidžiaugiantis V. Šiškauskas ir nukritusiais lapais nuklotas žemės paviršius. Fone skamba ir paties maestro atliekama daina.

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„Rudens spalvos“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo rašė Vytautas.

@vytautas.siskauskas7 Rudens spalvos🍁🌿✨️ #ruduo🍁 #Birštonas #lietuviskamuzika ♬ Mes eisim - Vytautas Šiškauskas

Šis vaizdo įrašas sulaukė didelio gerbėjų susidomėjimo, kurie užplūdo komentarų skiltį.

  • „Labai graži daina. Ačiū, šaunuolis“,
  • „Puiku“,
  • „Jūs nuostabiai atrodote“,
  • „Nuostabios rudens spalvos ir jūs, Vytautai. Džiaugsmas akims ir ausims“, – komentavo gerbėjai.

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