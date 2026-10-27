Išvydę, ką paviešino Vytautas Šiškauskas, nesusilaikė: „Atrodote...“

Šį vaizdo įrašą dainininkas paviešino „TikTok“ tinkle.
Paviešino vaizdo įrašą
Vaizdo įraše matyti rudens spalvomis pasipuošusia gamta besidžiaugiantis V. Šiškauskas ir nukritusiais lapais nuklotas žemės paviršius. Fone skamba ir paties maestro atliekama daina.
„Rudens spalvos“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo rašė Vytautas.
@vytautas.siskauskas7 Rudens spalvos🍁🌿✨️ #ruduo🍁 #Birštonas #lietuviskamuzika ♬ Mes eisim - Vytautas Šiškauskas
Šis vaizdo įrašas sulaukė didelio gerbėjų susidomėjimo, kurie užplūdo komentarų skiltį.
- „Labai graži daina. Ačiū, šaunuolis“,
- „Puiku“,
- „Jūs nuostabiai atrodote“,
- „Nuostabios rudens spalvos ir jūs, Vytautai. Džiaugsmas akims ir ausims“, – komentavo gerbėjai.