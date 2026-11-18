Šiuo jautriu vaizdo įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalyti tiek Liudas, tiek Huberto mama.
Plinta vaizdo įrašas
„Šiandienos Šiaulių koncerto ištrauka. Publikoj radau talentingą vaikiną – Hubertą! O ir publikos choras neprastas“, – socialiniame tinkle rašė jis.
Ypatinga akimirka sužavėjo ne tik žiūrovus, bet ir paties berniuko artimuosius. Pasirodo, dainą Hubertas išmoko savarankiškai, o jo pasirodymas tapo malonia staigmena net ir mamai.
„Savarankiškai išmoko ir nustebino ne tik savo mylimiausią atlikėją, bet ir mus bei visą salę“, – naujienų portalui tv3.lt džiaugėsi berniuko mama.
Tiesa, ši ypatinga koncerto akimirka sujaudino ir naujienų portalo tv3.lt skaitytoją, kuris nusprendė pasidalyti savo mintimis laiške.
„Teko dalyvauti koncerte, kuriame nutiko tikrai netikėtas ir labai gražus dalykas. Vos 7 metų berniukas Hubertas, išgirdęs, kad Liudas Mikalauskas atliks Justino Marcinkevičiaus dainą „Gražiai gražiai augino“, iš salės sušuko, kad moka visus žodžius mintinai. Atlikėjas pakvietė berniuką į sceną ir jie kartu sudainavo!
Po koncerto teko pasikalbėti su berniuku. Pasiteiravus, kokį chorą ar muzikos mokyklą lanko, jis atsakė, kad niekur nedainuoja, o dainą išmoko pats. Tai mylimiausias jo dainininkas. Labai daug žmonių ėjo, kalbino jį, spaudė ranką“, – savo įspūdžiais dalijosi skaitytojas.