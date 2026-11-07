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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Liudo Mikalausko – džiugi žinia

2026-11-07 16:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 16:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Operos solisto Liudo Mikalausko gerbėjams – džiugi žinia. Jau visai netrukus, gruodžio 26 d., Birštono kultūros centre įvyks šventinis koncertas „Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu“, kuriame skambės dainuojamoji poezija, legendinės Vytauto Kernagio dainos. Kartu su džiazo pianistu Pauliumi Zdanavičiumi Liudas Mikalauskas kvies klausytojus prisiminti maestro kūrybą ir jaukiai praleisti antrąją Kalėdų dieną.

Liudas ir Sigita Mikalauskai (nuotr. BNS, Renaldo Malycho)
GALERIJA (13)

Operos solisto Liudo Mikalausko gerbėjams – džiugi žinia. Jau visai netrukus, gruodžio 26 d., Birštono kultūros centre įvyks šventinis koncertas „Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu“, kuriame skambės dainuojamoji poezija, legendinės Vytauto Kernagio dainos. Kartu su džiazo pianistu Pauliumi Zdanavičiumi Liudas Mikalauskas kvies klausytojus prisiminti maestro kūrybą ir jaukiai praleisti antrąją Kalėdų dieną.

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Apie šventinį koncertą skelbia bilietai.lt

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Liudas Mikalauskas

Ypatingas vakaras

Birštono kultūros centre koncertas prasidės 19 val. Čia gerbėjų lauks išskirtinis L. Mikalausko pasirodymas.

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„Prieš beveik 20 metų netekome vieno iškiliausių Lietuvos atlikėjų, dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio. Norėdami įprasminti Jo atminimą ir prisiminti „beprotiškai fantastiškas“ dainas, aksominio balso savininkas, publikos itin mylimas dainininkas LIUDAS MIKALAUSKAS ir vienas geriausių Lietuvos džiazo pianistų PAULIUS ZDANAVIČIUS kviečia prisiminti puikias V. Kernagio dainas bei praleisti kalėdinį vakarą prasmingai ir jaukiai.

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Retas, kuris nėra girdėjęs Liudo Mikalausko atliekamų maestro Vytauto Kernagio dainų bei itin gilaus ir paliečiančio jų interpretavimo. Jo atliekami kūriniai „Baltas paukštis“, „Mūsų dienos kaip šventė“, „Kalnai ant kalno“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Šaukiu aš tautą“ nepaliks abejingų ir įkvėps pačius žiūrovus jungtis į kūrinio atlikimą. Liudas sugeba koncertą paversti tikru spektakliu, tad ne tik nuostabūs kūriniai, bet ir įvairios istorijos apie Vytauto Kernagio itin spalvingą gyvenimą leis tą vakarą tarsi iš naujo pasivaikščioti su šia muzikos legenda. Tad ateikite, pasivaikščiokime kartu“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.

Daugiau informacijos rasite čia:

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