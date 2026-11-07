Iš Liudo Mikalausko – džiugi žinia

Apie šventinį koncertą skelbia bilietai.lt
Ypatingas vakaras
Birštono kultūros centre koncertas prasidės 19 val. Čia gerbėjų lauks išskirtinis L. Mikalausko pasirodymas.
„Prieš beveik 20 metų netekome vieno iškiliausių Lietuvos atlikėjų, dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio. Norėdami įprasminti Jo atminimą ir prisiminti „beprotiškai fantastiškas“ dainas, aksominio balso savininkas, publikos itin mylimas dainininkas LIUDAS MIKALAUSKAS ir vienas geriausių Lietuvos džiazo pianistų PAULIUS ZDANAVIČIUS kviečia prisiminti puikias V. Kernagio dainas bei praleisti kalėdinį vakarą prasmingai ir jaukiai.
Retas, kuris nėra girdėjęs Liudo Mikalausko atliekamų maestro Vytauto Kernagio dainų bei itin gilaus ir paliečiančio jų interpretavimo. Jo atliekami kūriniai „Baltas paukštis“, „Mūsų dienos kaip šventė“, „Kalnai ant kalno“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Šaukiu aš tautą“ nepaliks abejingų ir įkvėps pačius žiūrovus jungtis į kūrinio atlikimą. Liudas sugeba koncertą paversti tikru spektakliu, tad ne tik nuostabūs kūriniai, bet ir įvairios istorijos apie Vytauto Kernagio itin spalvingą gyvenimą leis tą vakarą tarsi iš naujo pasivaikščioti su šia muzikos legenda. Tad ateikite, pasivaikščiokime kartu“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
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