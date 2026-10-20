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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vyks nemokamas Paulinos Paukštaitytės koncertas: štai kur ir kada

2026-10-20 14:25 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-20 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 13 dieną Kaune skambės vienos ryškiausių Lietuvos jaunosios kartos atlikėjų Paulinos Paukštaitytės hitai. Nemokamą populiariosios dainininkės koncertą kauniečiams ir miesto svečiams dovanos 22-ąjį gimtadienį minintis „OlyBar“.

Paulina Paukštaitytė (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (8)

Lapkričio 13 dieną Kaune skambės vienos ryškiausių Lietuvos jaunosios kartos atlikėjų Paulinos Paukštaitytės hitai. Nemokamą populiariosios dainininkės koncertą kauniečiams ir miesto svečiams dovanos 22-ąjį gimtadienį minintis „OlyBar“.

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Paulina Paukštaitytė – viena sparčiausiai populiarėjančių Lietuvos popmuzikos atlikėjų, kurios muzika sulaukia milijonų perklausų, o koncertai suburia gausų gerbėjų būrį. Dar paauglystėje muzikinį kelią pradėjusi dainininkė per pastaruosius kelerius metus įsitvirtino šalies muzikos scenoje ir klausytojų simpatijas pelnė tokiais kūriniais kaip „Pasilik praeity“, „Jei gyvenčiau mėnuly“, „Į širdelę įkritai“ ir „Bučiuok“.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulina Paukštaitytė

2023 metais pasirodė debiutinis atlikėjos albumas „11 raidžių“, 2025-aisiais – antrasis studijinis darbas „Ego kalba“, o šių metų pavasarį klausytojams Paulina pristatė trečiąjį albumą „Liepsnoja“. Vienu svarbiausių atlikėjos karjeros pasiekimų tapo šiemet Kauno „Žalgirio“ arenoje vykęs iki šiol didžiausias solinis šou, subūręs tūkstančius klausytojų.

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Paulina Paukštaitytė – „Pasilik praeity“:

Nors pastaruoju metu dainininkės karjeroje netrūksta didelių scenų ir įspūdingų pasirodymų, pati atlikėja pabrėžia, kad kiekvienas koncertas jai pirmiausia yra galimybė susitikti su savo muzikos klausytojais.

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„Šie metai man buvo ypatingi – turėjau galimybę įgyvendinti ne vieną savo svajonę ir patirti labai daug gražių akimirkų scenoje. Tačiau man koncertuose svarbiausia ne scenos dydis, o žmonės, kurie ateina pasiklausyti mano kūrybos. Labai gera matyti, kai publika dainuoja kartu, šypsosi ir išgyvena tas pačias emocijas. Todėl nekantrauju vėl susitikti Kaune!“ – sako P. Paukštaitytė.

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Kauno „OlyBar“ 22-asis gimtadienis su nemokamu Paulinos Paukštaitytės koncertu vyks lapkričio 13 dieną adresu K. Donelaičio g. 27. Renginys skirtas asmenims nuo 21 metų (N-21), o norint patekti į „OlyBar“ būtina pateikti fizinį, galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Būtina išankstinė registracija: https://bit.ly/PP_Registracija

 

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