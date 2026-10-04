Liudas Mikalauskas atsivėrė apie atsisakytą karjerą Berlyne ir iššūkius šeimoje: „Reikia daug kantrybės...“

Apsilankęs „Žinių radijo“ laidoje „Kultūros sunkieji svoriai“, atlikėjas atvirai prisipažino apie kylantį norą lėtinti gyvenimo tempą, atskleidė priežastis, kodėl atsisakė prestižinio darbo pasiūlymo Vokietijoje, ir pasidalijo įžvalgomis apie teatrą, tikėjimą bei visuomenės nuotaikas.
20 metų scenoje ir sprendimas lėtinti tempą
Šie metai L. Mikalauskui ypatingi – jis paminėjo 40-mečio jubiliejų ir skaičiuoja 20 metų nuo pirmojo profesionalaus pasirodymo Tytuvėnų festivalyje 2006-aisiais:
„Ateina laikas ir galvoji – ar tikrai tą kiekvieną dieną išnaudoji tam, kad nebūtų nei vienos dienos gaila ir nei dėl vienos dienos nebūtų gėda? Me nei dėl vienos dienos, kurią aš per tą 20-metį kultūroje prabuvęs, negaila.“
Solistas yra sukūręs daugiau nei 50 vaidmenų, organizavęs kelis tarptautinius festivalius ir per metus surengiantis per 150 koncertų. Vis dėlto, gimus trečiajam vaikui, atėjo metas pervertinti prioritetus.
Sprendimą atsisakyti dalies organizuojamų festivalių ar projektų L. Mikalauskas priėmė kartu su žmona Sigita gimus trečiajam vaikui, supratęs, kad darbų gausa nepalieka laiko net atostogoms su šeima.
„Prieš kokius dvejus metus, kada gimė mūsų trečioji dukrelė Miglė. Pastebėjome, kad vasarą ar rudenį vis nesurandame laiko. Vaikai klausia: „Tėti, kaimynai išskrenda kur nors pailsėti, o mes?“ Daug ką turim, bet neužtenka laiko. Tada su Sigita priėmėm apsisprendimą: nors ir kaip sunku kažkokios veiklos atsisakyti, po mažų atsisakinėjame.“
Tarnyba balsui ir sprendimas likti Lietuvoje
Laidos metu solistas pabrėžė, kad profesiniai pasiekimai jam niekada nebuvo iškelti aukščiau šeimos ir tėvynės. Jis prisiminė situaciją prieš kelerius metus, kai sėkmingai praėjo perklausą Berlyno komiškojoje operoje ir gavo vietą trupėje, tačiau pasiūlymo atsisakė.
„Skambina mano vadybininkas ir sako: „Tu įsivaizduoji, patekai į ansamblį! Neįtikėtina, patekai iš pirmo karto!“ Atsakau: „Klausyk, aš nuvažiavau tik pasibandyti, aš tikrai nedainuosiu.“ Kaip jis ant manęs siaubingai supyko! Nesuprato, kaip galima gauti vietą Berlyne ir pasilikti čia.
Man Kazlų Rūda – prioritetas. Ten mano namai, ten mano šeima. Visą laiką galvodavau: kodėl aš turiu tarnauti balsui ir aukotis dėl jo? Balsas turi tarnauti man. Aš esu žmogus, o jis – tik priemonė sau išreikšti. Didžiuojuosi žmonėmis, kurie sugeba paaukoti tokius dalykus kaip šeima ar tėvynė, daro karjerą užsienyje ir reprezentuoja Lietuvą. Tai labai gražu, bet aš sutvertas ne tam.“
Visą laidos epizodą galite žiūrėti – ČIA.
Santykis su teatru ir kamerinėmis erdvėmis
Nors L. Mikalauskas jau daugiau nei dešimtmetį dainuoja Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, jis neslepia, kad vaidmenų atlikimas jam tėra profesionaliai atliekamas darbas. Tikrąjį kūrybinį pasitenkinimą jam teikia kameriniai koncertai, kuriuose gali tiesiogiai bendrauti su publika ir improvizuoti.
„Aš niekada nemėgau teatro ir ne kartą esu tai pasakęs. Nemėgstu vaidinti teatre. Nereikia savo darbo mėgti – tiesiog tai yra mano darbovietė: ateinu, stengiuosi gerai atlikti užduotį ir išeinu. Teatre tu išeini – esi ne tu, turi būti personažas. Sofitai šviečia, žiūri į publiką ir matai tik juodus taškus, jokių akių. Tai aš vadinu darbu. O kamerinėse erdvėse tu matai žmones ir gali kurti aurą.
Aš niekada nesirenku repertuaro iš anksto. Atvažiuoji, pamatai žmones ir supranti, ko jiems reikia. Kūrinys yra tik priemonė išsakyti savo poziciją. Kai po programos, skirtos J. Marcinkevičiui, prieina vyras ir sako: „Žinote, aš jūs išgirdau“ – tai man didžiausias komplimentas.“
Nuomonės laisvė ir bendruomeniškumas
Laidoje paliesta ir jautri tema – viešas spaudimas, kitokios nuomonės netoleravimas bei menininkų pažeidžiamumas socialiniuose tinkluose. L. Mikalauskas pabrėžė, kad laisvės pojūtį jam suteikia jį palaianti bendruomenė, tačiau priminė, kad neigiami komentarai menininkus žeidžia itin skaudžiai.
„Jaučiuosi laisvas todėl, kad turiu užnugarį – didelę armiją žmonių, kurie mane myli, gerbia ir palaiko. Jei socialinėje erdvėje prasideda puolimas, man net nereikia gintis: ateina kiti ir užstoja. Tačiau jeigu paprastas žmogus to neturi, jis tikrai jaučiasi nelaisvas.
Mes dirbame ne sėdimą ar stovimą, o emocinį darbą – kiekvieną dieną bandome emociškai paveikti kitus. Kad žiūrovui suskaustų nuo vieno peilio dūrio, mums pačiems turi suskausti nuo dešimties. Nuolat esame ant tokios ribos, todėl nepasverti, pikti puolimai skaudžiai žeidžia.
Tačiau neigiamas „Facebook“ komentaras – tik paviršutiniškas dalykas“, – kalbėjo jis.
Keliaudamas po Lietuvą L. Mikalauskas pastebi teigiamus visuomenės pokyčius – žmonės tampa atviresni, šiltesni ir bendruomeniškesni:
„Didžiausia laimė yra važinėti per Lietuvą ir matyti besišypsančius, bendruomeniškus žmones. Lietuviai yra labai šilti ir atviri – čia ir yra tikroji Lietuva.“
Tikėjimas ir tėvystė
Atsakydamas į klausimus apie tikėjimą, L. Mikalauskas teigė esantis praktikuojantis katalikas, kuriam malda ir šventosios Mišios suteikia galimybę sustoti ir pažinti save. Atsiribodamas nuo pastarųjų skandalų Bažnyčios vadovybėje, jis pabrėžė vertinantis vietos bendruomenę ir joje tarnaujančius kunigus:
„Man tikėjimas duoda savęs pažinimą. Per maldą, per šventų Mišių auką turi galimybę pabūti pats su savimi, įsiklausyti, sustoti, nelėkti ir nebėgti nuo masės informacijos. Iš to, jei save pažinsi, galėsi save ir pamilti, ir kitą pamilti.“
Auginantis tris vaikus solistas juokavo, kad suvaldyti publiką scenoje yra daug lengviau nei būti geru tėvu.
„Geru tėvu būti tikrai sunkiau nei geru solistu. Publiką valdyti daug lengviau – yra tam tikros technikos, , kurias panaudojęs žinai, kad koncertas bus geras, net jei esi pavargęs. O su vaikais nėra jokios technikos, kiekvieną dieną laukia vis nauji iššūkiai ir reikia daug kantrybės.
Savo vaikams labiausiai nenorėčiau perduoti darbaholizmo. Norėčiau, kad jie žiūrėtų į gyvenimą suprasdami, kad jis teikia įvairių malonumų, ne vien darbą. Ir kartu norėčiau perduoti pagarbą darbui bei savo specialybei.“
Visą laidos epizodą galite žiūrėti – ČIA.
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