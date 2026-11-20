Norint paskutinį metų vakarą apsilankyti „Šeškių“ ir „Pikaso“ koncerte, bilietų kainos prasideda nuo 37 eurų.
Kaip nurodoma bilietai.lt svetainėje, priklausomai nuo pasirinktos vietos, bilietai kainuoja 37, 41, 45, 46 arba 51 eurą.
Naujuosius kviečia sutikti su „Šeškėmis“ ir „Pikaso“
Šį vakarą scenoje karaliaus tikra lietuviškos muzikos energijos bomba, o fejerverkus stebėsime ne danguje, o scenoje.
Vakaro programa garantuoja, kad vietoje nusėdėti nepavyks nė minutės
I dalis: ŠEŠKĖS – karštos, energingos ir žavingos merginos užkurs tikrą vakarėlio ugnį! Jų pasirodymas – tai populiariausi hitai, užvedantys ritmai ir judesys, kuris akimirksniu įtrauks visą salę.
II dalis: PIKASO – romantikos ir galingos energijos užtaisas. Legendiniai vyrai pasirūpins, kad Naujuosius pasitiktumėte dainuodami garsiausias jų dainas kartu. Tai bus emocijų pikas ir tobula kulminacija!