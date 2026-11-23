„Quentinas Tarantino ir jo žmona Daniella Pick Tarantino su didžiuliu džiaugsmu praneša apie trečiojo vaiko – berniuko – gimimą“, – People sakė režisieriaus atstovas.
Šeimoje – džiugios permainos
Garsus režisierius ir jo žmona, dainininkė bei modelis Daniella, jau augina du vaikus – šešerių metų sūnų Leo ir ketverių metų dukrą Adrianą.
Pora pirmą kartą tėvais tapo 2020 metų vasarį, kai pasaulį išvydo jų pirmagimis Leo. 2022 metų liepą šeimą papildė dukra Adriana.
Quentino ir Daniellos meilės istorija prasidėjo dar 2009 metais Izraelyje, kur režisierius lankėsi pristatydamas vieną iš savo darbų. Tuo metu jie susipažino ir užmezgė romantiškus santykius, tačiau po kelerių metų jų keliai išsiskyrė.
Vis dėlto 2016 metais pora vėl susitaikė ir atnaujino santykius. 2017 metų vasarą jiedu susižadėjo, o 2018 metų lapkritį sumainė aukso žiedus per jaukią, nedidelę vestuvių ceremoniją savo namuose Los Andžele.
Vienas garsiausių Holivudo režisierių
Quentinas Tarantino yra vienas žinomiausių kino režisierių pasaulyje. Per savo karjerą jis sukūrė daugybę kultiniais tapusių filmų.
Tarp garsiausių jo darbų – „Pasiutę šunys“ („Reservoir Dogs“, 1992), „Bulvarinis skaitalas“ („Pulp Fiction“, 1994), „Džekė Braun“ („Jackie Brown“, 1997), „Nužudyti Bilą“ („Kill Bill“, 2003 ir 2004), „Negarbingi šunsnukiai“ („Inglourious Basterds“, 2009), „Ištrūkęs Džango“ („Django Unchained“, 2012) ir „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time in Hollywood“, 2019).
Tuo metu jo žmona Daniella pasirinko muzikinį kelią ir pasekė savo tėvo Svika Picko, garsaus Izraelio popmuzikos atlikėjo, praminto „Maestro“, pėdomis.
Karjeros pradžioje Daniella kartu su seserimi Sharona koncertavo duete „Pick Sisters“, o vėliau pradėjo solinę muzikinę karjerą.
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