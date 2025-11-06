Žilvinui Žitkui prakalbus apie pasitraukimą iš „TV pagalbos“ – netikėtas žingsnis

„TV pagalbos“ socialinio tinklo profilyje pasirodė Ž. Žitkaus vaizdo įrašas.
Paviešino įrašą
Nepaisant to, kad neseniai buvo pasirodžiusi žinia apie Ž. Žitkaus pasitraukimą iš „TV pagalbos“, dabar vyras dalijasi džiugiomis naujienomis.
„Laba diena, mieli žiūrovai. Čia aš ir aš čia. Tiems, kurie galvoja, kad mes daugiau nebepasimatysime, noriu sakyti – nesulauksite. Esu pilnas jėgų ir energijos tęsti darbus „TV pagalboje“. Tik pastaruoju metu kažkas man su galva negerai. Pradėjau keistus balsus girdėti. Lyg kažkas kviestų ir šnabždėtų: „Žilvinai, Žilvinėli, jei tu gyvas – sugrįžk balta pieno puta. Tai štai atsistojau prie savo mylimos Eglės ir sūnaus Ąžuolo ir su visa šeima jus norime nuraminti, kad pasimatome jau netrukus. Sekite mūsų naujienas“, – vaizdo įraše kalbėjo Žilvinas.
Primename, kad kiek anksčiau vyras prakalbo apie „TV pagalbą“.
„Pagrindinės priežastys yra dvi“, – prisipažino vyras.
Taigi kokios jos? Ar Žilvinas dar planuoja darbuotis „TV pagalboje“, ar jau visiems laikams atsisveikino su raudonąja uniforma? Pats gelbėtojas neslepia, kad didelis žiūrovų susidomėjimas ir krūva klausimų, kur pradingo, glosto širdį.
„Neslėpsiu, tikrai buvo labai netikėta ir smagu stebėti, kad žmonės jau pasiilgę manęs ar kad trūksta eteryje. Po kiekvienu įrašu apie naują „TV pagalbos“ sezoną vis išlįsdavo tokios žinutės, kad „negerai padarėt, jei kažkur Žilviną nukišote“. Tai tokie dalykai džiugina, o kartu parodo, kad mano įdirbis nenuėjo veltui“, – šypsodamasis sako vyras.
Kalbėdamas apie priežastis, kodėl jo nėra naujame laidos sezone, Žilvinas prisiminė savo pirmąjį atsitraukimą nuo „TV pagalbos“. Tąkart jis išgyveno be galo sunkų etapą, nes vyko skausmingos skyrybos su antrąja žmona. Kodėl pora nutarė sukti skirtingais keliais? Kas Žilvinui padėjo galutinai nepalūžti? Vyras atviras – po tokių patirčių reikėjo nemažai laiko, kad vėl galėtų pasitikėti moterimis ir neprarastų vilties dar būti laimingu santuokoje.
„Man daug varlių teko išbučiuoti, kol sutikau savo princesę. Ir taip, nei su viena žmona taip ilgai negyvenau, kaip su Ramune. Kartu esam jau dešimt metų“, – skaičiuoja gelbėtojas.
Koks jų santuokos sėkmės receptas? Kokios žmonos savybės labiausiai žavi? O kaip pora sutaria dėl dukrelės Milos auklėjimo ir kokius iššūkius Žilvinas patiria, tapęs tėčiu brandžiame amžiuje?
Nauji pirkiniai ir ateities planai
Vyro gyvenime siaučia ir daugiau permainų – neseniai pora įsigijo garsaus lietuvių poeto gimtuosius namus. Laidoje išgirsite, kaip Žilvinas deklamuoja mylimiausią jo eilėraštį ir ką ketina daryti su šia sodyba. Pasirodo, tai ne vienintelis turtas, kurį Žitkai nusipirko – abu investavo ir į apartamentus Ispanijoje, kur pradeda vystyti naują verslą – žūklės turizmą. Žilvinas išsamiai papasakojo, kokias paslaugas galės pasiūlyti ne tik žuvauti mėgstantiems svečiams, bet ir jų šeimoms.
Prakalbus apie ateities planus, Žilvinas prisipažino, kad ne viena jo svajonė jau išsipildė. Pati didžiausia – patirti tėvystės džiaugsmą – irgi virto realybe. Tačiau yra daugiau norų, apie kuriuos kalbėdamas vyras staiga susigraudino. Kokie tie norai ir kodėl jis niekaip negalėjo sulaikyti ašarų?
Filmavimo pabaigoje gelbėtojas pademonstravo atsineštą svarbų daiktą, kuris laidos vedėjai iki šiol nebuvo matytas. Žilvinas paprašė jos paspėlioti, kas tai galėtų būti – atsakymai prajuokino ir svečią, ir laidos komandą.
Visą pokalbį su Žilvinu Žitkumi žiūrėkite straipsnio pradžioje.
