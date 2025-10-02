Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Žarnyno vėžiu serganti 29-erių Simona Milinytė pranešė skaudžią žinią: „Nesitiki“

2025-10-02 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 09:20

Aktorė Simona Milinytė kovoja su žarnyno vėžiu. Neseniai moteris pranešė, kad jai diagnozuota dar viena liga bei laukia sudėtinga operacija.

Simona Milinytė (nuotr. soc. tinklų)
6

Aktorė Simona Milinytė kovoja su žarnyno vėžiu. Neseniai moteris pranešė, kad jai diagnozuota dar viena liga bei laukia sudėtinga operacija.

REKLAMA
4

Šiomis žiniomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, o įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Simona Milinytė
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Milinytė

Diagnozuota dar viena liga

Simona neslėpė, kad dėl šios naujos diagnozės ją ištiko lengvas šokas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dar ir sunkioji miastenija man diagnozuota šiandien. Gavau vaistus jos gydymui.

Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Net negalėjau pagalvoti, kad dar dasidės ligų! Todėl man lengvas šokas. Jau rodėsi kančių ir skausmo buvo užtektinai. Tikrai nereikėjo man dar vienos diagnozės.

REKLAMA
REKLAMA

Negaliu tuo patikėti.

Bet esu tvirta. Laikausi. Viskas bus gerai Pabandysime vaistus, dar kelis gydymo būdus ir dar kelis tyrimus. Turiu geriausius gydytojus Cedar Sinai ligoninėje Los Andžele. Geriausi profesionalai pasaulyje. Nėra geresnių už juos, todėl esu labai gerose rankose.

REKLAMA

Palaikymas. Maldos yra vienintelis dalykas, kurį galite man siųsti dabar, kai bandau tai apdoroti ir viską įveikti.“

Laukia sudėtinga operacija

Ji taip pat pranešė ir naujienas dėl vėžio diagnozės. Anot jos, laukia itin sudėtinga operacija.

Kolkas man per daug visko, kad plačiau dalintis. Sekantys tyrimai ligoninėje nuo 20-os iki 31-os dienos spalio…

REKLAMA
REKLAMA

Iki tol, ir gal po to, 7 nauji vaistai. Bet viskas komfortui. T. y. laikinam. Kad uždelsti išimti visą virškinimo traktą… Wow…

Aš tiesiog labai tikėjau, meldžiau, kad išvis pavyktų kažką padaryti ir ne tik laikinai komfortui. Tačiau tai neįmanoma. Deja, laiko klausimas yra virškinimo trakto išėmimo operacija, stoma ir pnš. Nes tyrimai parodė darinius blokuojančius visą organizmo tekėjimą, medžiagų strautą, kas pažeidžia kraują, visus kitus organus – mano atveju – trys augliai inkstuose abiejose, padidėjusios kepenys (ne dėl mitybos ar gėrimų, o po širdies nepakankamumo), ir t. t. Dariniai – plonosiose žarnose…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas dabar? Vaistai. Kad komforto bent kiek duoti ligoniui. Galiausiai, virškinimo sistemos operacija. Kas mane paguldytų į lovą skaitykit.

Dabar lauksim 21-os dienos ir dar tyrimų, tada vėl chirurgai ir gydytojai 31-ą dieną – visus dar naujus tyrimus peržiūrėti… ir matysim, ar operuos dabar greit ar kiek vėliau…

Aš tikėjausi daugiau. Tikėjausi, kad padėt būtų galima ne laikinai vaistais… o sužinojau, kad realiai – tai tik kol dar yra įmanoma rasti kokių vaistų simptomų malšinimui….

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų