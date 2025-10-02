Žarnyno vėžiu serganti 29-erių Simona Milinytė pranešė skaudžią žinią: „Nesitiki“

Šiomis žiniomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, o įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Diagnozuota dar viena liga
Simona neslėpė, kad dėl šios naujos diagnozės ją ištiko lengvas šokas.
„Dar ir sunkioji miastenija man diagnozuota šiandien. Gavau vaistus jos gydymui.
Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Net negalėjau pagalvoti, kad dar dasidės ligų! Todėl man lengvas šokas. Jau rodėsi kančių ir skausmo buvo užtektinai. Tikrai nereikėjo man dar vienos diagnozės.
Negaliu tuo patikėti.
Bet esu tvirta. Laikausi. Viskas bus gerai Pabandysime vaistus, dar kelis gydymo būdus ir dar kelis tyrimus. Turiu geriausius gydytojus Cedar Sinai ligoninėje Los Andžele. Geriausi profesionalai pasaulyje. Nėra geresnių už juos, todėl esu labai gerose rankose.
Palaikymas. Maldos yra vienintelis dalykas, kurį galite man siųsti dabar, kai bandau tai apdoroti ir viską įveikti.“
Laukia sudėtinga operacija
Ji taip pat pranešė ir naujienas dėl vėžio diagnozės. Anot jos, laukia itin sudėtinga operacija.
Kolkas man per daug visko, kad plačiau dalintis. Sekantys tyrimai ligoninėje nuo 20-os iki 31-os dienos spalio…
Iki tol, ir gal po to, 7 nauji vaistai. Bet viskas komfortui. T. y. laikinam. Kad uždelsti išimti visą virškinimo traktą… Wow…
Aš tiesiog labai tikėjau, meldžiau, kad išvis pavyktų kažką padaryti ir ne tik laikinai komfortui. Tačiau tai neįmanoma. Deja, laiko klausimas yra virškinimo trakto išėmimo operacija, stoma ir pnš. Nes tyrimai parodė darinius blokuojančius visą organizmo tekėjimą, medžiagų strautą, kas pažeidžia kraują, visus kitus organus – mano atveju – trys augliai inkstuose abiejose, padidėjusios kepenys (ne dėl mitybos ar gėrimų, o po širdies nepakankamumo), ir t. t. Dariniai – plonosiose žarnose…
Kas dabar? Vaistai. Kad komforto bent kiek duoti ligoniui. Galiausiai, virškinimo sistemos operacija. Kas mane paguldytų į lovą skaitykit.
Dabar lauksim 21-os dienos ir dar tyrimų, tada vėl chirurgai ir gydytojai 31-ą dieną – visus dar naujus tyrimus peržiūrėti… ir matysim, ar operuos dabar greit ar kiek vėliau…
Aš tikėjausi daugiau. Tikėjausi, kad padėt būtų galima ne laikinai vaistais… o sužinojau, kad realiai – tai tik kol dar yra įmanoma rasti kokių vaistų simptomų malšinimui….
