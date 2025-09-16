Vėžiu sergančios 29-erių Simonos Milinytės gyvenime – skaudus etapas: „Klykiau“

Apie savo savijautą S. Milinytė pasidalijo socialiniame tinkle, įrašu neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.
„Tikrai turėjau vieną iš blogiausių naktų… Tokių skausmų žinokit neina net normaliai atpasakoti. Tiesiog klykiau. Realiai, pilnu balsu, įsikabinau į pagalvę ir rėkiau. Bent jau taip pavykdavo momentais atitraukti mintis nuo skausmo, kuris jau apėmė visą pilvo zoną.
Bet jau nebedaug laukti, jau ketvirtadienį, po mini operacijos – bus aišku kas ir kaip. Svarbiausia bus pagaliau paskirtas gydymas, vaistai ir skausmo malšinimas, nes aš prisiekiu, tokių skausmų nėra buvę daug, kokie mane kankina pastarąsias pora savaičių“, – socialiniame tinkle dalijosi S. Milinytė.
Laukia svarbūs tyrimai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar prieš keletą dienų Simona rašė, jog rugsėjį jos laukia keletas itin sunkių dienų.
„Labai prašau maldų – 17-tąją ir 18-tąją dienomis man bus sunkiausios procedūros, biopsijos ir t. t. Bet žinoma – su anestezija, todėl nebijau, o laukiu, nes pagaliau gydytojai galės sustabdyti šiuos pastarosiomis savaitėmis mane nežmoniškai alinančius vidaus organų skausmus.
Svarbiausia dabar kuo greičiau rasti, kodėl sustreikavo mano svarbiausi organai, nes tai jau kelia pavojų net ir gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms, todėl šiuo metu linksma tikrai nėra“, – rašė ji.
Nepaisant to, JAV lietuvė sakė, kad pasiduoti kovoje su liga tikrai neketina.
„Vėl vos eina iškęsti kasdienybę dėl nepaprasto silpnumo ir skausmo, bet tikrai nepasiduodu. Pažiūrėkite – (su stiprių nuskausminamųjų ir komandos pagalba) net buvau ant raudono kilimo!
O dabar – atgal į realybę ir melstis kasdien, kad kita visa savaitė ligoninėse praeitų sėkmingai, atlaikyčiau ir anestezijas, ir tyrimus, ir skausmą gydytojams pavyktų malšinti gerai, kad būtų ateityje ir daugiau gražių raudonų kilimų ir renginių“, – dalijosi S. Milinytė.
