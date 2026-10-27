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TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai plinta netikėtas policininkų vaizdelis: pamatę, kas vyksta, nesusilaikė

2026-10-27 17:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 17:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dar vasarą socialiniuose tinkluose išplito šokėjo ir atlikėjo Justino Mejerio ir jo kolegės Ievos vaizdo įrašas, kuriame jie atkartoja legendinę filmo „Purvini šokiai“ sceną. Panašu, kad įrašas nepaliko abejingų ne tik Lietuvoje.

Plinta netikėtas Vokietijos policininkų vaizdelis (nuotr. stop kadrai)

Dar vasarą socialiniuose tinkluose išplito šokėjo ir atlikėjo Justino Mejerio ir jo kolegės Ievos vaizdo įrašas, kuriame jie atkartoja legendinę filmo „Purvini šokiai“ sceną. Panašu, kad įrašas nepaliko abejingų ne tik Lietuvoje.

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Instagram buvo paviešintas vaizdelis, kaip tokį šokių judesį bando pakartoti ir Vokietijos policijos atstovai.

Netikėtas vaizdelis

Vaizdo įraše galima matyti, kaip vienas iš Vokietijos pareigūnų, pamatęs J. Mejerio pakėlimą, nusprendžia tai išbandyti su savo kolege.

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Tiesa, netrukus galima matyti, kaip įsibėgėjęs jis užkrenta ant kolegės, o vėliau pasigirsta jųdviejų juokas.

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„Mūsų kolegos nuostabūs! Prisijunkite prie mūsų puikios komandos!“ – rašoma prieraše.

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Netrukus pasipylė ir komentarai. Žmonės negalėjo susilaikyti nepajuokavę:

  • „Gerai, ji vis dar juokiasi. Visi išgyveno.“
  • „Po šito jai tikrai turėjo žiauriai suskausti nugarą.“
  • „Klausimas!!!! Kas dabar turi nedarbingumo pažymėjimą?“

 

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