Žaibiškai plinta netikėtas policininkų vaizdelis: pamatę, kas vyksta, nesusilaikė

Instagram buvo paviešintas vaizdelis, kaip tokį šokių judesį bando pakartoti ir Vokietijos policijos atstovai.
Netikėtas vaizdelis
Vaizdo įraše galima matyti, kaip vienas iš Vokietijos pareigūnų, pamatęs J. Mejerio pakėlimą, nusprendžia tai išbandyti su savo kolege.
Tiesa, netrukus galima matyti, kaip įsibėgėjęs jis užkrenta ant kolegės, o vėliau pasigirsta jųdviejų juokas.
„Mūsų kolegos nuostabūs! Prisijunkite prie mūsų puikios komandos!“ – rašoma prieraše.
Netrukus pasipylė ir komentarai. Žmonės negalėjo susilaikyti nepajuokavę:
- „Gerai, ji vis dar juokiasi. Visi išgyveno.“
- „Po šito jai tikrai turėjo žiauriai suskausti nugarą.“
- „Klausimas!!!! Kas dabar turi nedarbingumo pažymėjimą?“
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