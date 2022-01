Vytenis Partikas parodė plaukų transplantacijos rezultatus: kankinę kompleksai jau praeityje

Vytenis Partikas džiaugiasi plaukų transplantacijos rezultatais

„Esu labai patenkintas rezultatu ir žinau, kad dar likusius 6 mėnesius dar dygs nauji plaukai. Tikėjausi greičiau, bet savaime suprantama, kad per vieną dieną neužaugs. Reikia kantrybės ir ištvermės“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Partikas.

Tiesa apie plaukų transplantaciją vyras rašė ir socialiniame tinkle: „Praėjo 6 mėnesiai, lygiai pusę metų po plaukų transplantacijos… Esu labai patenkintas jau dabartiniu rezultatu. Nors dar nėra pilnai plaukai suaugę iki mano norimo ilgio.. Jei kas gyvenime ir klaustų, ar kartočiau šią procedūrą, tai tikrai, kad kartočiau. Vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų ir sprendimų.

Gal ant galvos ir ne krūmai, bet bent palikimo zonų nereikia dengti su savo plaukais ir slėpti to, ko gėdijausi eilę metų. Nereikia bėgti džiovinti šlapių plaukų, nes gėda, kad pamatys kas nors, kad jų beveik neturiu. Dabar kuo toliau, tuo daugiau norisi plaukus šukuoti į viršų ir parodyti, kad jų turiu, nereikia braukti ant šono. Manau, kad vieną gyvenimo svajonę išpildžiau sau.“

Vytenio Partiko plaukai prieš 6 mėn:

Vytenio Partiko plaukai po 6 mėn:

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kiek anksčiau rašėme apie kompleksą dėl plaukų ir kelionę į Turkiją.

Pasak pašnekovo, jis drauge su visa savo šeima išvyksta atostogas praleisti Turkijoje, kurioje jam bus atlikta plaukų transplantacija.

„Į Turkiją vykstu ne tik dėl išsvajotos plaukų transplantacijos operacijos, bet ir dėl atostogų su šeima, nes pastaruoju metu labai daug dirbau. Manau, kad nusipelniau mažų atostogų. Pasirinkau būtent Turkijos šalį, nes Turkija yra viena iš pirmųjų šalių pasaulyje, kuri pradėjo daryti plaukų transplantacijos operacijas. Joje dirba labai gabūs gydytojai, kurie turi ilgametę patirtį. Ši procedūra Turkijoje kainuoja apie 1300 eur. Tuo tarpu Lietuvoje – 3 kartus daugiau. Nuo 4500 eur.“, – pasakojo plaukų stilistas.

V. Partikas neslėpė, jog su pirmosiomis plaukų problemomis susidūrė dar būdamas 19-os.: „Visą jaunystę turėjau tobulus ir storus plaukus. 19-os pražilau, o nuo 21-erių pradėjo retėti plaukai ir plonėti. Dabar man 31-eri ir jei nieko nedarysiu, tuomet po keletos metų galiu likti plikas. Ilgai laukiau ir kaupiausi.

Pasiryžau ir nusprendžiau savo svajonę išpildyti. Noriu turėti tobulai gražius plaukus. Plaukų retėjimas pas mane yra viršugalvio srityje. Šioje vietoje ir bus atlika plaukų transplantacija. Bus papildytos tos vietos, kur labiausiai plaukų trūksta. Esu kirpėjas ir moku savo plaukus susitvarkyti taip, kad niekas šių vietų nepastebėtų, todėl niekas nesupranta, kam man ši operacija reikalinga. Pavargau kiekvieną rytą gaišti laiką prie savo plaukų... Esu plaukų stilistas ir turiu atrodyti tobulai.“

Plaukų stilistas neslėpė ir to, jog dėl plaukų retėjimo jaučia didelį diskomfortą. „Jaučiu didelį nepatogumą ir diskomfortą. Aišku, kad prie draugų ar šeimos narių stengiuosi to neparodyti ir į viską žvelgti per juoko prizmę“, – tikino V. Partikas.

Tiesa, Vytenis džiaugėsi, jog dėl šios operacijos sulaukė ir didelio palaikymo iš žmonos Justinos: „Mano žmona mane visuomet palaiko. Ji nori, kad aš būčiau laimingesnis. Ji ragino mane tai atlikti jau praeitais metais, norėjo man gimtadieniui padovanoti šią procedūrą, bet aš atsisakiau, nes nebuvau tam pasiruošęs.“